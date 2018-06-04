Kadıköy'de bir genç denize atladı, deniz polisi tarafından kurtarıldı

Kadıköy'de denize atlayan genci görenler polise haber verdi. Genç, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Kadıköy'de bir genç denize atladı. Vatandaşların durumu polise haber vermesinin ardından genç, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre, Kadıköy'de sevgilisiyle bir süre tartışan Aykut Y. Karaköy Motor İskelesi'nin yanından denize atladı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, gencin denize atladığını gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ise durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye gelen deniz polisi Aykut Y.'yi motora aldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Aykut Y.'nin denize atladığını görenlerden Arif Kırcıoğlu yaşananları anlattı. Gencin sevgilisiyle konuştuğunu söyleyen Kırcıoğlu, "Arkadaşımla birlikte buraya doğru yürüyorduk. Bir kişinin denize atladığını gördük. Burada oturan başka bir çift daha vardı. Polise haber verdik. Denizden çıkarıldığında donmuş gibiydi. Ölmediğini öğrendik" dedi. (Kadıköy/DHA)

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