Evrensel yazdı, hastane yönetimleri kreş talebini gündeme aldı

Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Tuzla Devlet Hastanesi yönetimleri, haberimiz üzerine sağlık emekçilerinin ve işçilerin kreş talebini gündeme aldı.

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Tuzla Devlet Hastanesi yönetimleri, "Binlerce çalışan kreş istiyor yetkililer ise yanıt vermiyor" başlıklı haberimizin ardından sağlık emekçilerinin ve işçilerin kreş talebini gündeme aldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi yönetimi yenileme projesi kapsamında kreş planlamasının olduğunu bildirirken, Tuzla Devlet Hastanesinde “Çalışan Görüşleri ve Anketleri Değerlendirme Ekibi” yaptığı toplantıda 1 ay içerisinde yakın çevrelerde bulunan kreşlerle görüşüleceğini bildirdi.

İstanbul Anadolu Yakasında bulunan, 2 bin civarında işçi ve sağlık emekçisinin çalıştığı Haydarpaşa Numune Hastanesinin kreşi 2013 yılında kapatıldı ve yerine otopark yapıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi çalışanlarına ise yan tarafta bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kreşi gösterildi. Ancak kreşin kapasitesi yetmediği için sağlık çalışanları mağdur oldu. Anadolu Yakasındaki 1500 kişinin çalıştığı Tuzla Devlet Hastanesinde ise çalışanların kreş talebi “Bakanlığın bütçe vermemesi”, “Kreş için yer olmaması” gibi gerekçelerle karşılanmadı.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan SES Anadolu Şube Eş Başkanları Nurdan Gürer ve Erdal Güzel acil talepleri olan kreş ihtiyacını iki hastaneye de bildirdiklerini ancak yanıt alamadıklarını söylemişti.

Evrensel'de 30 Mayıs’ta yayımlanan haberin ardından iki hastaneni yönetimi de çalışanların bu talebini gündeme aldı. SES’in iki ay önce 150 dilekçeyle yaptığı başvuruya yanıt veren Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Eyüp Veli Küçük, “İlgili sayılı yazınızda belirtilen hastanemiz personelinin kreş ihtiyacı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi kreşi tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca hastanemizin devam eden yenileme projesinde kreş planlaması mevcuttur” dedi.

Kreş talebi Tuzla Devlet Hastanesinde de Başkanlığını Başhekim Selçuk Bozhalil’in yaptığı Çalışan Görüşleri ve Anketleri Değerlendirme Ekibinin toplantısında gündem oldu. Toplantı tutanağında, “Çalışanların çocuklarını göndermeleri için yakın çevrede bulunan kreşlerle görüşülmesine karar verilmiştir” ifadesi yer aldı. Tutanağa göre bu kararın uygulanması için 1 ay içinde adımlar atılacak. (İstanbul/EVRENSEL)

Binlerce çalışan kreş istiyor yetkililer ise yanıt vermiyor

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 23:10

www.evrensel.net