Elimizi vicdanımıza koyup oy verelim

Kocaeli'den bir lise öğrencisi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşlerini yazdı.

Lise öğrencisi

Kocaeli

Türkiye gelecek günlerde bir kez daha seçim sandığına gidecek ve kendi hür iradesi ile kendi düşüncesini benimsediği adaya oyunu kullanacak.

Bu günlerde insanlara “Türkiye’nin hayata geçirdiği bu sistem ve politikayı nasıl buluyorsunuz? Sizce sistem değiştirilmeli mi?” diye sorarsanız, siz de biliyorsunuz ki devasa bir çoğunluk sistemden memnun kaldığını ve kesinlikle değişmemesi gerektiğini savunur. Peki ya insanlara “Aldığınız asgari ücret sizi tatmin ediyor mu, doların yükselmesi iyi bir şey mi? Yaşadığınız hayattan memnun musunuz?” gibi sorular sorsak… İşte o zaman devasa bir çoğunluk size olumsuz cevap verecektir. İşte bu sistemin ve tek adam politikasının size getirdiği tek şey modern kölelikten ve yozlaştırma politikasından başka bir şey değildir. Bu sistem ve onun eseri hükümet, sizi böyle kandırır elinizden emeğinizi, zamanınızı, kendi hür iradenizi alır yerine de ne hakkınızı alırsınız, ne de kendi benliğinizi. Durum böyleyken, halk açlık sınırına gelmek üzereyken, yoksulluk hızla artarken, eğitim almış başını giderken, tek adam hükümetinin demokrasiyi çürüten KHK oyuncağı sayesinde politik cinayetler ve şiddetli tutuklamalar artarken elinizi vicdanınıza koyup tek adam ve hükümetine oy verecek miyiz? Buna hâlâ devam edecek kadar uyuyacak mıyız?

Artık kendi hür iradenizle tek adam hükümetinin Türkiye’ye ne denli politikalar yaptığını düşünerek, hatırlayarak doğru sonuçlara varın ve ona göre oy verin. Bu sadece partilerin ve ona oy verenlerin değil, Türkiye’nin gelecekte ne gibi dehşet sorunlarla karşılaşacağı açısından çok önemlidir.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 22:52

www.evrensel.net