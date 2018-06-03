Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA
Hakkari'de füze saldırısı: 3 asker hayatını kaybetti
Hakkari'de hudut birliğine yönelik füze saldırısında 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Hakkari'de yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlamakla görevli hudut birliğine yönelik güdümlü füze saldırısında 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlamakla görevli hudut birliğine Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 22:22
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