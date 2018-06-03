Buldan: Sanırım bu ara Demirtaş, Erdoğan’ın uykularını kaçırıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Tayyip Bey Amed’de sürekli Edirne’den bahsetti. Sanırım bu ara Demirtaş, Erdoğan’ın uykularını kaçırıyor' dedi.

İstanbul’da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitingindeki konuşmasına ilişkin "Tayyip Bey Amed’de bugün sürekli Edirne’den bahsetti. Sanırım bu ara Demirtaş, Erdoğan’ın uykularını kaçırıyor, sürekli Recep Tayyip Erdoğan’ın rüyasında" dedi.

Siirt'te konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Diyarbakır'da miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Neden yanına Bahçeli’yi almadın? Ankara’da yan yanasınız ya, alsaydın yanına, beraber çıksaydınız kürsüye, birlikte kurt işareti yapsaydınız" ifadelerini kullandı.

BULDAN: GİDİYORSUN TAYYİP BEY

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, partisinin seçim bürosu açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitingine değinen Buldan, “Tayyip Bey Amed’de bugün sürekli Edirne’den bahsetti. Sürekli Demirtaş’tan bahsediyor. Sanırım bu ara Demirtaş, Erdoğan’ın uykularını kaçırıyor, sürekli Recep Tayyip Erdoğan’ın rüyasında. Artık korkmaya başlamış. Korkunun ecele faydası yok. Gidiyorsun Tayyip Bey, uğurlar olsun, güle güle” dedi.

Erdoğan’ın “53 insanın kanı Demirtaş’ın elinde” sözlerine tepki gösteren Buldan, “Biz TBMM’de 6-8 Ekim olaylarını araştırmak için komisyon kuralım dedik. Bu insanları kim öldürmüş açığa çıkaralım dedik, ama AKP’li vekiller bu talebimizi reddetti. Araştırılmasına izin vermedi. Çünkü biliyorlar ki 6-8 Ekim’de yaşamını yitiren tüm insanlar, güvenlik güçlerinin silahıyla katledildiler” ifadelerini kullandı.

‘6-8 EKİM’DE YAŞAMINI YİTİRENLER HDP’LİYDİ’

“Eğer cesaretiniz varsa Selahattin Demirtaş’ı çıkarırsınız, bu meydanda karşı karşıya gelirsiniz” diyen Buldan, “Kim suçlu kim suçlu değil bu halk zaten kararını verir siz merak etmeyin. 6-8 Ekim olaylarında yaşamını yitiren insanlarımız HDP’liydi. 50 insan bizim partimizin üyesiydi. Orada siyaseten üzerinde durdukları Yasin Börü meselesi var. Biz Yasin Börü’nün acısını da yüreğimizde hissettik. Biz onun da yaşamını yitirmemesi için çaba sarf ettik. Ama siz bütün bu olayları Selahattin Demirtaş yapmış gibi bugün seçim kampanyası yürütüyorsunuz. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

24 Haziran’ın “Kürtlerin birlik günü” olacağını söyleyen Pervin Buldan, “Onlar tasfiyeden yana, biz inşadan yanayız. Biz yeni bir yaşamdan yanayız. Bugün Kürt’ün kimliğini inkar edenler, dilini yasaklayanlar, belediyelerine kayyum atayanlar, vekillerini rehin tutanlar şunu çok iyi bilsinler ki, 24 Haziran Kürtlerin birlik ve beraberlik günü olacaktır” dedi.

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TEMELLİ: DİYARBAKIR’DA KÜRT, ANKARA’DA KURT OLUYORLAR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Siirt’te düzenlediği mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “HDP ile uğraştığını” söyleyen Sezai Temelli, “3 haftaları kaldı. Hâlâ çıkıyor bizimle uğraşıyor. Sanki 16 yıldır iktidarda biz varız. Sanki 16 yıldır bu ülkenin başına ne geliyorsa bizden gelmiş. Söyleyecek sözü kalmamış, her şeyi tüketmiş” dedi.

Erdoğan için “2002’de söylediği vaatleri tekrarlıyor” diyen Temelli, "Diyarbakır’a gidecekmiş, Kürt kardeşleriyle buluşacakmış ve onlara bizi şikayet edecekmiş. Kürtler, bize ders verecekmiş. Bunlar iyice şaşırmışlar. Sen Diyarbakır’da ne anlatacaksın? Mesela neden giderken yanına Bahçeli’yi almadın? Ankara’da yan yanasınız ya, alsaydın yanına, beraber çıksaydınız kürsüye, birlikte kurt işareti yapsaydınız. Bakalım Diyarbakır ne diyecekti” ifadelerini kullandı.

Hükümetin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yapılan bağımsızlık referandumuna yönelik tutumu eleştiren Temelli, şöyle devam etti:

“Anlat bakalım Diyarbakır’da Irak Kürdistanında referanduma neden karşı çıktığını, nasıl kuru ekmeğe muhtaç bırakmakla tehdit ettiğini. Ya da Afrin’i anlat bakalım Diyarbakır’da nasıl anlatacaksın. Ankara’da kolay tabi. Çünkü bunlar Diyarbakır’a gidince Kürt, Ankara’da ya gelince kurt oluyorlar.”

Demokrasi için Kürt sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Temelli, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse öncelikle Kürt sorununun çözümü gerek. Bu ülkeye demokrasi gelecekse bu ülkeye barış gelmesi gerek. Kürt sorununu çözmek istiyorsanız, demokrasi sorununu da çözmelisiniz. Biz asla demokrasi ve barış mücadelesinden vazgeçmedik. Çünkü Türkiye’nin her yerinde demokrasi sorunu var, işsizlik, yoksulluk sorunu var. Bu sorunların hepsi birbirine bağlı” diye konuştu.

TEMELLİ’DEN ‘AKP ADAYLARI KRİPTO’ İDDİASI

AKP’nin milletvekili adayları için “kripto” iddiasında bulunan Sezai Temelli, “Diyorlar ki biz FETÖ ile mücadele edeceğiz. Bu nasıl mücadele. Listeler öyle söylemiyor, hepsi kripto. Diğer taraftan FETÖ’cü savcıların yazdığı fezlekeler yüzünden Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Selma Irmak yargılanıyor. Siz mücadele falan etmiyorsunuz. İktidarda kalmak için her türlü kirli ittifakı yapıyorsunuz. Biz tüm bunlara son vereceğiz” dedi.

‘İŞ CİNAYETLERİ HER YERİ SARMIŞ’

Seçimi kazanmaları halinde taşeron sistemine son vereceklerini söyleyen Temelli, “Demokrasi sorunu tüm sorunların ortak açıklaması. Bu ülkede yoksulluk, işsizlik var dedik. Bunu en iyi bilen yerlerden biri Siirt. Siirt’te neredeyse 2 kişiden biri işsiz, yoksul. Çalışanların da iş güvencesi yok. Yarın ne olacağı belli değil. İş güvenliği zaten yok. İşçi cinayetleri her yeri sarmış” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 21:08

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