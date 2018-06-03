Erdoğan miting için Diyarbakır'daydı: Hangi yüzle oy istiyorlar?

Erdoğan'ın, Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 'Hangi yüzle aday oldu?' sözlerine Diyarbakır'dan yanıt: Hangi yüzle oy istiyorlar?

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da seçim mitingi öncesi yurttaşlarla konuştuk. Erdoğan’ın Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin “Hangi yüzle aday oldu?” sözlerini AKP’ye oy veren seçmenin dahi doğru bulmadığı kentte, seçilen vekillerin ve belediye başkanlarının tutuklanması, HDP’nin adayının serbest bırakılmamasına tepki dillerde. Diyarbakırlılar, Erdoğan’a soruyorlar “Hangi yüzle oy istiyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın İstasyon meydanında düzenleyeceği miting öncesi yurttaşlara mitinge dair düşüncelerini konuşmak için Koşuyolu parkına gidiyoruz. Koşuyolu kurulan bit pazarı ve öğrencilerin bursluluk sınavından dolayı kalabalık. Her ağaç gölgesinde oturan insanlar var.

ARTIK BİT PAZARINA DAHA ÇOK İNSAN GELİYOR!

Fotoğraf: Fırat Topal/EVRENSEL

Yıllardır bit pazarında esnaflık yapan Şehmus (38) ile sohbet ediyoruz. Mitinge katılıp katılmayacağını sorduğumuz Şehmus, “Cumhurbaşkanını mitingine kesinlikle katılmayacağım”diyor. Cumhurbaşkanının Demirtaş’ın adaylığına ilişkin sözlerini sorduğumuzda ise aynı kararlılıkla “Kendisi hangi yüzle Diyarbakır’a gelebiliyorsa Demirtaş da o yüzle adaydır”dedi.

Seçimlere dair beklentilerini sorduğumuz Şehmus, “Hiçbir beklentim yok, zaten cebimize giren bir şey de yok. Tek derdimiz huzurlu bir yaşam sürmek, çoluk çocuğumuza bizden sonrakilere başka ne beklentimiz olacak ki? Artık buraya daha çok insan gelip alışveriş yapıyor, ucuz olduğu için. Kapış kapış gidiyor her şey. İnsanların alım gücü yok. Ne yapsın insanlar, alamıyor. Geçen yıl 20 TL’ye aldığını bu gün 40 TL’ye alamıyor”diyerek yaşam pahalılığını anlatıyor.

‘HERKESE ADALETLİ OLMALARI LAZIM’

Ağaç gölgesinde serdikleri kilim üzerinde sınava giren çocuklarını bekleyen bir grup görüyoruz. Mitinge dair konuşmak istediğimizi söyleyince ilkin inşaat işçisi olan Hüseyin Işık (46) söze giriyor: “Mitinge katılmayı düşünmüyorum. Devlet herkesin devleti o yüzden herkese karşı adaletli olunması lazım. Şehirler yıkıldı, bir sürü olumsuz olay yaşadık. Artık huzur istiyoruz. Seçimle geleni içeri atıyorsun ondan sonra seçim yapıyorsun. Bir de gelip hangi yüzle oy istiyorlar? “diye soruyor.

‘BİZE YAŞAM ALANI BIRAKMADILAR’

Orhan (45), “Mitinge katılmayacağım. Demirtaş’ı neden cezaevine attılar? Suçu ne? Belli değil. Bir tane belediyemiz bile kalmadı hepsine kayyım atadılar. Bize yaşam alanı bırakmadılar. O niye içeride aday olmasına rağmen çalışmasını yapamıyor? Diğer adaylar rahatlıkla istediği gibi konuşuyor, haksızlık değil mi? Herkes birbirine saygı göstermeli”dedi.

‘MİTİNG İÇİN DIŞARIDAN İNSAN GETİRİYORLAR’

Mehmet söze giriyor ve “ Samsun’da ‘Samsun Kürtlere mezar olacak’ diye bağırıyorlardı. Biz de mi böyle düşünelim? Bu mantık doğru değil ki. İnşaat işçisi olduğum için sürekli başka illere gidip çalışıyorum. Orada böyle olaylar yüzünden rahat yaşayamıyorum. Mitinge Diyarbakır’dan katılan çok fazla insan yok. Hepsini dışarıdan getiriyorlar ”dedi. Mehmet’in böyle söylemesi üzerine Orhan , “Ben Kulpluyum geçen yıl miting için bizim köylüleri zorla getirdiler. Burada insanları mitinge böyle katıyorlar. Kaç tane memura mitinge gideceksin oradan fotoğraf çekeceksin dediler ”diye konuştu.

‘AKP’LİYİM, TERCİHLERE SAYGI GÖSTERMELİYİZ’

Suat (45) eşiyle birlikte sınava giren çocuğunu bekliyor. AKP’li olduğunu söyleyen Suat “Rahatsız olduğum için mitinge gidemeyeceğim, yoksa bir çok mitingine katılıyorum”diyor. Erdoğan’ın Demirtaş için “hangi yüzle aday oluyor” diye kullandığı sözlere dair ne düşündüğünü sorduğumuzda ise şunları söylüyor: “Herkes kendi sevdiği kimse ona oy vermekte özgür. Bence doğru bir söz olmamış. Birbirimize saygı göstermeliyiz. Sonuçta Demirtaş da aday, sevenleri var. Ben oy veririm ya da vermem o beni ilgilendirir. Birbirimizin tercihlerine saygı göstermeliyiz”dedi.

‘O SÖZ MİLYONLARCA İNSANA SÖYLENMİŞTİR’

Parkın arka taraflarına doğru gidiyoruz. Hararetli sohbet ederken denk geldiğimiz Kemal Kaplan(35) ve Zeynel(44) ile konuşuyoruz. Kaplan, emlakçılık yaparak geçimini sağlıyor. “Mitinge katılacak mısın?” diye soruyoruz, “Katılmayacağım”diyor. Demirtaş’ın adaylığına ilişkin sözlerini hatırlattığımızda ise şunları anlatıyor: “Söylemi çok yanlış. Selahattin Demirtaş bir halkın iradesidir. Cumhurbaşkanı hangi yüzle aday oluyor onu sormak lazım. Demirtaş bizim irademizdir.” Zeynel (Çiftçi) ise düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Demirtaş’ın arkasında milyonları bulan bir kitle varken, o kitleyi göz ardı edip ‘hangi yüzle aday oluyorsun’ demesi milyonlarca insana demesiyle eş değer. Ben de bir seçmenim hür irademle oy kullanıyorum. Benim de bir görüşüm var. Bu sözleri duyduğumdan beri sürekli zihnimde dolanıyor. Böyle bir şey olur mu? Yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar ortadayken kalkıp başka bir adaya böyle demesi doğru değil. Bence en büyük rakip olarak Demirtaş’ı görüyor. HDP’nin baraj altında kalması için her yol deneniyor. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak, hür irademizi kullanabiliyorsak o zaman demokrasinin önünü açsın iktidar.” Kaplan, devam ediyor. “Tahliye olabilirdi ama açıktan talimat veriliyor yargıya, ‘Ne serbest bırakması’ denilerek. Devletin bütün yetkileri sende. Demirtaş elleri bağlı cezaevinde bu eşitsizliğe rağmen mitinglerde hâlâ ona dair söz söylüyorsun. Bu kadar olmaz” dedi.

EV EV GBT UYGULAMASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda düzenleyeceği miting öncesi kentte olağanüstü önlemler alındı. Kentin birçok yerinde polis noktaları oluşturulurken, bazı yollara da barikatlar yerleştirildi. Erdoğan’ın kente uçakla gelecek olması nedeniyle havalimanından başlayarak Valilik ve İstasyon Meydanı’na giden yol boyunca ise AKP bayrakları asıldı. Yine Erdoğan’ın geçeceği yol güzergahının kimi bölümlerinde alelacele asfaltlama çalışması yapıldı. Öte yandan ise Erdoğan’ın yol güzergahı üzerinde İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Havalimanı’ndan başlayarak Mahabad Bulvarı (75 metrelik yol) üzerinde bulunan bütün bina ve evlerin kapıları polislerce çalınarak, ev sakinleri Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. GBT yapılan evlerde kaç kişinin kaldığı bilgisi de kaydedildi. Benzer uygulamanın mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı çevresinden de yapıldığı iddia edildi. Diğer yandan ise resmi kurumlara mitinge insanların taşınması için sözlü talimatlarla çağrılar yapıldı. Köylerden de otobüslerle insanların taşındığı iddialar arasında.

Erdoğan: Kürt yoktur demiyoruz, Kürt sorunu yoktur diyoruz

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 20:54

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