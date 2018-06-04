AdanalÄ± sayacÄ±larla seÃ§imi konuÅŸtuk: Gelin halimizi gÃ¶rÃ¼n!

SeÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz saya iÅŸÃ§ilerinin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± tek adam yÃ¶netimine 'HayÄ±r' demiÅŸti, seÃ§imlerde de aynÄ± tutumu sÃ¼rdÃ¼receklerini sÃ¶ylediler.

Mesut BAYLAV

Volkan PEKAL

Adana

GeçtiÄŸimiz yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi tüm Türkiye’ye yayÄ±lan AdanalÄ± sayacÄ±lar arasÄ±nda her siyasi gelenekten seçmen bulunuyor. Her biri bir emekçi mahallesinden geliyor. Ancak AKP seçmeni sayacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± daha az. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Anayasa referandumundaki görüÅŸmelerimizde de kendini göstermiÅŸti. Geçen yÄ±l aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak tek adam yönetimine karÅŸÄ± “hayÄ±r” diyen sayacÄ±lar, aynÄ± tutumu bu seçimde de sürdürecek.

‘ÜCRETLER GÄ°DEREK DÜÅžÜYOR’

SayacÄ±larla görüÅŸmek için Büyük Saat civarÄ±na gidiyoruz. Kiliseden camiye çevrilen tarihi YaÄŸ Cami’yi geçip iki yanÄ±nda tarihi dükkanlarÄ±n bulunduÄŸu Arnavut kaldÄ±rÄ±mlÄ± Ali Münif YeÄŸenaÄŸa Caddesinde karÅŸÄ±mÄ±zda tarihi Büyük Saati görüyoruz. AynÄ± cadde üzerinde güney yönünde ara sokaklara girildiÄŸinde HamamÄ±ndan, tarihi KazancÄ±lar ÇarÅŸÄ±sÄ±’na, kalaycÄ±lara, camilere karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan tarihi doku sizi geçmiÅŸ bir zamana götürüyor. Bu bölgede çalÄ±ÅŸan sayacÄ±larÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± da ‘tarihi’! KoÅŸullar 200 yÄ±l öncesinden farklÄ± deÄŸil. Ä°rili ufaklÄ± ayakkabÄ± atölyeleri arasÄ±nda ayrÄ± binalarda çoÄŸu sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yor. Büyük atölyecilerden aldÄ±klarÄ± parça baÅŸÄ± sayalarÄ± dikiyorlar. Derileri döven çekiç ve onlarÄ± diken dikiÅŸ makinesi seslerine doÄŸru ilerliyoruz. GeçmiÅŸte otel ya da pansiyon olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± izlenimini yaratan küçük göz odalarda kimyasallara maruz kalarak 3’er 5’erli gruplar halinde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Koridorlarda bisikletler görüyoruz. Bisiklet, eve gidiÅŸ geliÅŸlerde en ekonomik araç. SayacÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ± dolarÄ±n yükseliÅŸinden etkilenmediklerini, bir kÄ±smÄ± ise dolarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte iÅŸ bulmakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Birkaç kiÅŸi ile konuÅŸtuktan sonra fuarda sipariÅŸ alan büyük atölyecilerin kullanacaklarÄ± derileri ve tüm malzemeleri önceden aldÄ±klarÄ± için etkilenmediÄŸini dolayÄ±sÄ±yla bu atölyelere çalÄ±ÅŸan sayacÄ±nÄ±n da iÅŸ yönünden etkilenmediÄŸini anlÄ±yoruz. Ancak büyük atölyenin de küçük atölyeyenin de ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± nokta parça baÅŸÄ± ücretlerin giderek düÅŸmesi. BazÄ± sayacÄ±lar ÅŸehrin merkezinde kayÄ±tsÄ±z, uzun saatler çalÄ±ÅŸmaktan ÅŸikayet ederek “ArtÄ±k bizi görsünler. BuralarÄ± denetlesinler” diyor.

Obalar caddesinde bisikletli iÅŸçiler FotoÄŸraf: Evrensel

‘AÇ DEÄžÄ°LÄ°Z AMA Ä°YÄ° DE DEÄžÄ°LÄ°Z’

GirdiÄŸimiz atölyede iki Suriyeli ve iki Türkiyeli Kürt iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Cemal KarakuÅŸ 26 yaÅŸÄ±nda, aslen UrfalÄ±. Ä°ÅŸlerin nasÄ±l gittiÄŸini sorarak baÅŸlÄ±yoruz. “Aç deÄŸiliz açÄ±kta deÄŸiliz ama iyi de deÄŸiliz” diyerek baÅŸlÄ±yor söze. Seçimleri soruyoruz. “ErdoÄŸan olmasÄ±n diyoruz da baÅŸa gelecek olan belli sanki” diyerek propaganda için harcanan paralardan yakÄ±nÄ±yor. Saya iÅŸçilerinin hangi taleplerle sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini soruyoruz. Bir an duraksadÄ±ktan sonra “Valla abi açÄ±m, beynim durdu” deyip gülümsüyor ve ardÄ±ndan ekliyor: “Asgari ücret en az 2500 lira olmalÄ±, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±mÄ±zÄ± zaten görüyorsunuz, rezilliÄŸe bak, Suriyeli iÅŸçiler de burada bizimle çalÄ±ÅŸÄ±yor, onlarla birlikte ekmek yiyoruz.” DikiÅŸ tezgahÄ±ndan Mehmet abi söze giriyor “Suriyeliler de suç yok ki arkadaÅŸ biz köle gibi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.”

‘DEMÄ°RTAÅž HÜKÜMETÄ° KORKUTTUÄžU Ä°ÇÄ°N Ä°ÇERÄ°DE’

Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± diÄŸer adaylardan ayrÄ± bir yerde tuttuÄŸunu söyleyen Cemal, bunun sebebini de ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Adam bir kere genç ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, diÄŸer adaylara bak hepsinin ayaÄŸÄ± çukurda.” Mehmet abi yine araya giriyor: “DemirtaÅŸ niye içerde? Sokak aÄŸzÄ±nÄ± biliyor, hükümet korktu. Baraj her türlü aÅŸÄ±lÄ±r bence ama tabi hile yapÄ±lmazsa. Bu yüzden sandÄ±klara sahip çÄ±kmak önemli. 16 Haziran’da da kaybetti ama hile ile kazandÄ±.”

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ELÄ°MÄ°ZE ASGARÄ° ÜCRET GEÇMÄ°YOR’

Bir baÅŸka binada yine tek göz odada iki kiÅŸi çalÄ±ÅŸan Åžeref YiÄŸit ve Mahmut Evci ile konuÅŸuyoruz. Åžeref YiÄŸit HDP’ye oy vereceÄŸini, MHP kökenli Evci ise Ä°YÄ° Parti’yi yakÄ±n gördüÄŸünü ancak henüz karar vermediÄŸini söylüyor. 10 sene öncesinin fiyatlarÄ±na saya diktiklerinden yakÄ±narak “Bir yandan geçim zorlaÅŸtÄ± ama bizim ücretlerimiz aynÄ± kaldÄ±. Günlük 10-15 saat çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Elimize asgari ücret geçmiyor” diyorlar.

BÄ°R SAYACI NASIL GEÇÄ°NÄ°R?

Eski site denilen siteye giriyoruz. Mehmet Özay, Müjdat Özay ve Mehmet Dilbirin ile konuÅŸuyoruz. Önce ekonomi. “Bir sayacÄ± nasÄ±l geçinir?” diye soruyoruz. Parça baÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± dönemde para da almadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Dilbirin, “YÄ±lda 2-3 ay boÅŸ geziyoruz. O zaman bakkaldan manavdan borç alÄ±yoruz. Borcu bitirmemiz sezon sonuna kadar sürüyor” diyor. Mehmet Özay ekliyor: “ÖÄŸlen molasÄ± yok, hiç bir dinlenme aktiviten yok. EmeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için biraz para kazanmak için uzun çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sabah 9’da baÅŸlÄ±yoruz akÅŸam 11… Sabah yine iÅŸteyiz. Ä°lk baÅŸta kölelik sistemi kalksÄ±n.” Ä°çinde bulunduklarÄ± durumu “Bindik bir alamete gidiyoruz kÄ±yamete” diye anlatan Mehmet, Özay “Nereye gittiÄŸimizi biz de bilmiyoruz. 7 Haziran’da seçimi kaybettikleri zaman asgari ücreti 1300 lira yaptÄ±lar. Demek ki verme yeteneÄŸine sahipsiniz. KaybettiÄŸinde mi vermen gerekiyor. DevamÄ±nÄ± getir o zaman. Bak bakalÄ±m 5 sene sonra o adamÄ±n maaÅŸÄ± nasÄ±l oluyor” diye konuÅŸtu. Müjdat Özay devam etti: “Düzen bozuk ben vergi levhasÄ± almak için gittim. Adam bana ‘Ne gerek var sen sayacÄ± deÄŸil misin?’ git dik diyor. Kendileri de bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyor. Gel kapat o zaman. Kimsenin gözünün yaÅŸÄ±na bakmasÄ±nlar. Bu dükkanlarÄ± kapatÄ±rlarsa atölyeciler mecbur kalÄ±r bizi sigortalÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rlar. AkÅŸam 5 oldu mu evimize gideriz.”

OY ÇALINIR MI TARTIÅžMASI?

Üç sayacÄ± da DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde bulunmasÄ±nÄ±n adaletsizlik olduÄŸunu düÅŸünüyor. Mehmet Özay, “Benim oyumla bir yere gelen biri cezaevinde tutuluyorsa demokrasi yoktur. HDP barajÄ± yüzde 100 geçer. Seçimlerde baktÄ±m AKP olmadÄ± CHP’ye ver o da yönetemiyorsa HDP’ye ver. AslÄ±nda böyle olmasÄ± lazÄ±m. Avrupa’da böyle ama bizde gitmeyeceÄŸim diye diretiyorlar” diyor. Atölyede oylar çalÄ±nÄ±r mÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± dönüyor. Dilbirin, “Oy çalÄ±nsa bile geçecek. Ama DemirtaÅŸ’Ä± cezaevinde tutmalarÄ± biraz can sÄ±kÄ±cÄ±” diyor.

AKP'LÄ° KOMÅžU: 5 ÇOCUKLA NASIL GEÇÄ°NÄ°YORSUNUZ!

Bir baÅŸka atölyede konuÅŸtuÄŸumuz yÄ±llarÄ±nÄ± bu iÅŸe vermiÅŸ, adÄ±nÄ± yazmamÄ±zÄ± istemeyen bir sayacÄ± geçtiÄŸimiz günlerde baÅŸÄ±na gelen bir olayÄ± anlatÄ±yor: “AKP kadÄ±n kollarÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir komÅŸum var. Geldi ‘AKP bugün iftar için yemek daÄŸÄ±tacak. Siz de gelin alÄ±n’ dedi. Ben de ‘Bizim ihtiyacÄ±mÄ±z yok’ dedim. ‘ NasÄ±l ihtiyacÄ±n yok, 5 çocuÄŸun var. NasÄ±l geçiniyorsun, ihtiyacÄ±n yok mu’ dedi. Ekonomi iyi diyorlar, 5 çocuk diyorlar ama 5 çocuklu birinin bu ÅŸartlarda geçinemediÄŸini de biliyorlar. O yüzden oyumu CHP’ye vereceÄŸim.”

‘HER ÅžEY SEÇÄ°MDEN SONRA BELLÄ° OLACAK’

YoÄŸun solüsyon kokularÄ± arasÄ±nda atölyeden atölyeye dolaÅŸÄ±yoruz. Biri çocuk, dört kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir atölyeye giriyoruz. Atölyeye girdiÄŸimizde Ä°zzet abiyi telefonla konuÅŸurken buluyoruz. KarÅŸÄ± tarafa bir ÅŸeyler açÄ±klamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. “Seçimden sonra” diyor “Her ÅŸey seçimden sonra belli olacak.” Sonra konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz. Dolarla birlikte deri fiyatlarÄ± da arttÄ±ÄŸÄ± için kendilerine verilen parça baÅŸÄ± iÅŸlerin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor ve telefonda söylediklerini bize de tekrarlÄ±yor: “Belli bir ÅŸey yok, her ÅŸey seçimden sonra belli olacak. Hükümete baÄŸlÄ± her ÅŸey.” GeçmiÅŸte AKP’ye oy verdiÄŸini anlatan Ä°zzet abi, partizanlÄ±k yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edercesine her ÅŸeyin dört dörtlük olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Her ÅŸeye zam geldi. 3 liralÄ±k mercimek 6.5 lira oldu; 1 liralÄ±k makarna 1.6 lira oldu; 3.5 liralÄ±k pirinç 5.5 lira oldu; mazota zam gelince her ÅŸeye zam geldi. 12 liraya aldÄ±ÄŸÄ±m ciÄŸerin kilosu 30-35 lira oldu; et 40 lira oldu. HayvancÄ±lÄ±ÄŸa teÅŸvik diyorlar ama hani nerde? Kurbanlar uçtu gitti” diyor. Ä°zzet abi, tek adam rejimine de karÅŸÄ± olduÄŸunu söylüyor: “Suriye’de, Libya’da, Irak’ta da vardÄ±. SonlarÄ± ne oldu?” diyor ama yine de seçim konusunda kararsÄ±z olduÄŸunu belirtiyor.

Ä°Åž BULABÄ°LECEÄžÄ°MÄ° DÜÅžÜNMÜYORUM AMA...

Kendisiyle çalÄ±ÅŸan oÄŸlu Kadir ise savunma sanayine atÄ±f yaparak “Her ÅŸey iyiye gidiyor” diyor ama ardÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Ama her yerde torpil var, stajda da herkes torpilli. Ä°ÅŸ bulabileceÄŸimi düÅŸünmüyorum, liseyi bitirince zaten okumayÄ± da düÅŸünmüyorum.” Kime oy vereceÄŸini soruyoruz ErdoÄŸan’Ä± kastederek “Bu adam gibi bir adam görmedim, seviyoruz” diyor.

HÄ°ZMET VAR AMA HAYATIMA YANSIMIYOR ‘2023’Ü BEKLÄ°YORUM’

BaÅŸka bir atölyede konuÅŸtuÄŸumuz Abdullah, sözlerine “Hizmet veren partiye oy vereceÄŸim” diyerek baÅŸlÄ±yor. Hizmetlerin hayatÄ±na nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda “HayatÄ±ma yansÄ±yan pek bir ÅŸey yok. 2023’te anlaÅŸmalar bitecek yeni anlaÅŸmalar yapÄ±lacak, petrolümüzü, madenlerimizi kullanabileceÄŸiz’ diyorlar. Dolardan dolayÄ± iktidarÄ± kötülememeliyiz. Baba evi yönetiyorsa, evde maddi sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunda babayÄ± mÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. Dolar hiçbir zaman düÅŸmemiÅŸtir. Buna alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” diyor.

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