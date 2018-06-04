Ä°sveÃ§li aktivist Filistin iÃ§in yÃ¼rÃ¼yor

Ä°sveÃ§li Benjamin Ladraaâ€™nÄ±n Filistin iÃ§in 5 AÄŸustos 2017â€™de Ä°sveÃ§â€™ten baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n bir duraÄŸÄ± da Mersin. Ladraa ile konuÅŸtuk.

Ä°smail USLUOÄžLU

Mersin

Benjamin Ladraa 25 yaÅŸÄ±nda Ä°sveçli bir aktivist. Lise eÄŸitiminden sonra bir yÄ±l müzik eÄŸitimi bir yÄ±l da Japon dil eÄŸitimi almÄ±ÅŸ. Ä°sveç’te KÄ±zÄ±lhaç’ta çalÄ±ÅŸÄ±rken para biriktirip Filistinlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulme dikkat çekmek için iÅŸten ayrÄ±lÄ±p yola koyulmuÅŸ. YanÄ±ndan hiç ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± Filistin bayraÄŸÄ±yla.

Benjamin Ladraa’nÄ±n 5 AÄŸustos 2017’de Ä°sveç’ten baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸün bir duraÄŸÄ± da Mersin. Mersin’deki Filistinli mülteciler onu TaÅŸucu limanÄ±ndan alarak evlerine misafir etmiÅŸler. Onunla buluÅŸmak, yürüyüÅŸ esnasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± konuÅŸmak üzere biz de DemirtaÅŸ Mahallesi’nde Filistinli mültecilerin oturduÄŸu sokakta, Filistinli Mahmut’un evine misafir oluyoruz.

Ä°lk olarak yürüyüÅŸ fikri nasÄ±l oluÅŸtu, onu soruyoruz. Benjamin Ladraa, Filistinlilerin Ä°sraillilerden gördükleri baskÄ± ve zulmü duyduktan sonra yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve ÅŸöyle devam ediyor: “Filistinlilerin haklÄ± davalarÄ±nda yanlarÄ±nda olmamak elde deÄŸil. Bir nebze olsun onlarÄ±n yanÄ±nda durmak, onlarÄ± desteklemek ve bunu dünyaya duyurmak istedim.”

YürüyüÅŸe ne zaman baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hangi güzergahÄ± kullanarak Mersin’e geldiÄŸini soruyoruz. Ä°sveç’ten 5 AÄŸustos 2017’de yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. “Oradan Almanya’ya geçtim. Sonra sÄ±rasÄ±yla Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Slovenya, HÄ±rvatistan, SÄ±rbistan, Bulgaristan, Yunanistan yürüyüÅŸ güzergahÄ±m oldu. Türkiye’ye giriÅŸ yapÄ±p Ä°stanbul, Ankara, Konya oradan da Mersin’e geldim” diyor.

‘HEMEN HER ÅžEHÄ°RDE SORGULANDIM’

YürüyüÅŸ güzergahÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ise ÅŸöyle anlatÄ±yor Benjamin Ladraa: “Bulgaristan’da 4 saat gözaltÄ±nda kaldÄ±m. Avusturya’da terörist muamelesi gördüm. Türkiye’de hemen her ÅŸehirde sorgulandÄ±m. Her gün polisle, jandarmayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar, IÅžÄ°D ve PKK ile iliÅŸkimin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorguladÄ±lar. Edirne’de de içinde 22 JandarmanÄ±n olduÄŸu bir askeri araçla durduruldum, giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda sorgulamam yapÄ±ldÄ±. Suriye göçmeni olup olmadÄ±ÄŸÄ±m soruldu bu sefer de.”

Sorgulamalar bir yana Ä°stanbul’da bir de ödül verilmiÅŸ Ladraa’ya. Kudüs Platformu ona ‘UluslararasÄ± Zeytin DaÄŸÄ± BarÄ±ÅŸ Ödülü’ vermiÅŸ. “Bu yürüyüÅŸle Ä°srail’in gücüne karÅŸÄ± durulabileceÄŸini göstermeye çalÄ±ÅŸtÄ±m” Ladraa ÅŸu mesajÄ± veriyor: “Ä°srail’in hiçbir hak ve hukuka saygÄ±sÄ± yok. Ä°srail’e ve bu tutumuna güç veren ABD, BatÄ± Avrupa Ülkeleri gibi ülkeler var .Bunlara karÅŸÄ± halklarÄ±n gücünü harekete geçirmeye çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Åžer güçlere karÅŸÄ± insani güçleri harekete geçirmeliyiz.”

Suriye’de ve OrtadoÄŸu’da yaÅŸananlarÄ±n temelinde emperyalist güçlerin olduÄŸunu söylüyor Ladraa. Emperyalist güçlerin insanlarÄ± savaÅŸa, açlÄ±ÄŸa ve yoksulluÄŸa mahkum ettiÄŸini ekliyor sonra. Sykes-Picot anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana durumun hep böyle olduÄŸunu ifade ediyor. Bundan sonra TaÅŸucu LimanÄ±’ndan Trablus’a gemiyle devam edecek. Suriye’den geçmek riskli olduÄŸu için unca yolu uzatmak zorunda Ladraa. Trablus’tan sonra sÄ±ra Beyrut’a gelecek. Ürdün’den yürüyerek geçecek Filistin’e. YürüyüÅŸünü Lübnan’daki Filistinlilerin kampÄ±nÄ± ziyaret ederek tamamlayacak. Böylece toplamda 5 bin km yürümüÅŸ olacak.

BEYRUT’A DOÄžRU...

5 AÄŸustos 2017’den bu yana yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± #walktopalestine hashtagi ile sosyal medyadan paylaÅŸÄ±yor. BuluÅŸmamÄ±zla ilgili sosyal medyaya ise ÅŸunlarÄ± yazmÄ±ÅŸ Ladraa: “Yeni ‘Filistinli arkadaÅŸlarÄ±m’ ile Mersin’de takÄ±lÄ±yorum. Teknenin kalkÄ±ÅŸÄ± ertelendi. Bir sonraki duraÄŸÄ±m Lübnan olacak. Lübnan’Ä± keÅŸfetmeye baÅŸlamak için çok heyecanlÄ±yÄ±m. Yeni ülkeleri ziyaret edip, yeni insanlarla tanÄ±ÅŸmak için sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Her zaman çok ÅŸey öÄŸreniyorsun. #wolktopalestine”

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