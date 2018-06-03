Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan turist yere düşerek yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yapan Güney Koreli turist ters rüzgar nedeniyle kontrolsüz şekilde yere düşerek yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepe'den, eğitmeni ile tandem (ikili) atlayış yapan Güney Koreli turist Seo Yun Seok (28), ters rüzgar nedeniyle yamaç paraşüyle yere düşerek öldü. Eğitmen Nazmiye Sevda Ağda ise yaralandı.

Yamaç paraşütü eğitmeni Nazmiye Sevda Ağda, bugün saat 15.30 sıralarında, Güney Koreli turist Seo Yun Seok ile Pamukkale'deki Dinamit Tepe'den tandem atlayış yaptı. İddiaya göre bir süre havada kalan ikili inişe geçtikleri sırada ters hava akımı nedeniyle paraşütlerinin ipleri dolandı. Bunun üzerine yamaç paraşütü yere çakıldı. Koreli turist ve yamaç parüşütünü kullanan Ağda, yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmak istenen iki yaralıdan sağlık durumu ağır olan Seok yolda yaşamını yitirdi. Bacaklarında kırıklar olan Ağda ise hastanede tedaviye alındı. (Denizli/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 17:56

www.evrensel.net