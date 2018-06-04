Sekiz ayda 3 farklÄ± cezaevine sevk

Mahpus Emin FidancÄ± sekiz ay iÃ§erisinde, yeni aÃ§Ä±lan Ã¼Ã§ cezaevine sÃ¼rgÃ¼n edildi. FidancÄ± mektup gÃ¶ndererek hak gasplarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Cezaevinden mahpus Emin FidancÄ± sekiz ay içerisinde, yeni açÄ±lan üç cezaevine sürgün edildi. FidancÄ± tarafÄ±ndan gönderilen mektupta, “BaÅŸka cezaevine gönderilmek demek eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±na el konulmasÄ± demek ve yeni açÄ±lan bir cezaeviyse uzun süre en zaruri ihtiyaçlarÄ±n karÅŸÄ±lanmamasÄ±, belli bir süre sÄ±kÄ±ntÄ±lar, yokluklar yaÅŸamak demektir” dedi. Konuyla ilgili konuÅŸtuÄŸumuz Ceza Ä°nfaz Sisteminde Sivil Toplum DerneÄŸi (CÄ°SST)’nden Berivan Korkut ise, zorla sevklerin mahpuslar ve aileleri için ciddi ekonomik sonuçlarÄ± doÄŸurduÄŸunu aktardÄ±.

‘ÅžARTLAR HÄ°Ç BU KADAR KÖTÜLEÅžMEMÄ°ÅžTÄ°’

FidancÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± mektupta ÅŸu ÅŸekilde aktardÄ±: “Hiçbir sebep ya da ihtiyaç olmadÄ±ÄŸÄ± halde Eylül 2016’da hepimizi Siverek’ten Urfa 2 No’lu T Tipi hapishanesine göndermiÅŸlerdi. Orada sadece dört ay kaldÄ±ktan sonra da bu sefer 31 Ocak 2017’de 14’ü kadÄ±n toplam 35 arkadaÅŸÄ± yeni açÄ±lan ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± cezaevine gönderdiler. Orada da kÄ±sa bir süre kaldÄ±ktan sonra bu sefer burasÄ± açÄ±ldÄ± ve 20 Nisan 2017’de topluca buraya getirildik. Sadece sekiz ay içerisinde açÄ±lan üç yeni cezaevine gönderdiler.” FarklÄ± cezaevlerine sevk edilmenin çeÅŸitli sorunlarÄ± beraberinde getirdiÄŸini ifade eden FidancÄ±, “BaÅŸka cezaevine gönderilmek demek çÄ±plak aramaya maruz kalmak demektir. Her bir baÅŸka cezaevine gönderilmek demek eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±na el konulmasÄ± demektir ve yeni açÄ±lan bir cezaeviyse uzun süre en zaruri ihtiyaçlarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±ndan bize belli bir süre sÄ±kÄ±ntÄ±lar, yokluklar yaÅŸamak demektir. Çok deÄŸiÅŸik cezaevlerinde kaldÄ±m ama genel anlamda hapishane koÅŸullarÄ±nÄ±n bu kadar kötüleÅŸtirildiÄŸini hiç bir dönemde görmedim” dedi.

‘CÄ°DDÄ° EKONOMÄ°K SONUÇLARI VAR’

MahpuslarÄ±n zorla sevk edilmesinin birçok sorunu da beraberinde getirdiÄŸini söyleyen CÄ°SST’den Berivan Korkut, “Mahpuslar sÄ±klÄ±kla son dakikada, sevk kararÄ±nÄ±n kendilerine bildirildiÄŸini, eÅŸyalarÄ±nÄ± bile toplamaya fÄ±rsat bulamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtmektedirler. EÅŸyalarÄ±nÄ± toplayabilen mahpuslara da sÄ±klÄ±kla ring aracÄ±nda yer olmadÄ±ÄŸÄ± için eÅŸyalarÄ±nÄ±n kendilerine sonradan gönderileceÄŸi söylenmektedir. EÅŸyalarÄ±nÄ±n kendilerine gönderilmediÄŸi veya postayla gönderilen eÅŸyalarÄ±nÄ±n posta ücretinin kendilerinden istendiÄŸini belirten mahpus baÅŸvurularÄ± da azÄ±msanmayacak sayÄ±dadÄ±r” diye konuÅŸtu. Korkut, derneklerine yansÄ±yan en ciddi sorunlardan birinin de sevk edilen mahpuslarÄ±n gönderildikleri hapishanelerin giriÅŸlerinde çÄ±plak aramaya tabi tutulmalarÄ± olduÄŸunu belirtti. Zorla sevklerin mahpuslar ve aileleri için ciddi ekonomik sonuçlarÄ± doÄŸurduÄŸunu aktaran Korkut, “ÖrneÄŸin mahpuslarÄ±n en temel ihtiyaçlarÄ± olan kantinden satÄ±n aldÄ±klarÄ± buzdolabÄ±, televizyon, vantilatör ve semaver gibi malzemeleri sevk esnasÄ±nda yanÄ±nda götürme hakkÄ±na sahip deÄŸildirler. Bu nedenle mahpus gittiÄŸi her hapishanede bu eÅŸyalarÄ± yeniden, ücretlerini ödeyerek almak zorundadÄ±r.” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 17:37

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