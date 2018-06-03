G7’den ABD’ye gümrük vergisi eleştirisi

Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinde ABD'nin ek gümrük vergisi uygulaması en önemli gündemdi: 'Tepki vermeye hazırız ama başka bir yolu tercih ediyoruz'

Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin üye olduğu G7 grubunun maliye bakanları, Kanada’nın Whistler kentinde bir araya geldi. ABD’nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine koyduğu ek gümrük vergisi, toplantının en önemli gündem maddesi oldu.

Almanya, Kanada, Japonya, Fransa, İtalya ve İngiltere’nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda ek gümrük vergisi konusunda ABD’ye eleştiri geldi. Toplantı sonrasında ABD ile yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle ortak sonuç bildiri yayınlanmadı.

Ev sahibi Kanada tarafından hazırlanan sonuç bildirisinde ise önümüzdeki hafta devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı G7 zirvesinde tartışmanın devam edeceği ve gereken kararların alacağı ifade edildi.

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, mevkidaşlarının ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e bu uygulamadan “duydukları endişe ve hayal kırıklığını” aktardığını belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, altı ülkenin ABD’ye “Tepki vermeye hazırız ama başka bir yolu tercih ediyoruz” mesajı verdiğini söyledi. Maire, anlaşmazlığı gidermek için “artık topun ABD’nin sahasında olduğunu” ifade etti.

Almanya Maliye Olaf Scholz da, ABD’nin ek gümrük vergisi uygulamasının “dünya çapında geçerli olan kurallarla bağdaşmadığı ve hukuka aykırı” olduğu konusunda tüm katılımcıların aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ABD’li mevkidaşı Steven Mnuchin, “G7 toplantılarında çok sık olmaz ama bu sefer ABD diğer ülkelerin karşısında yalnız kaldı” dedi. (DIŞ HABERLER)

ABD'den Kanada, Meksika ve AB'ye ek gümrük vergisi uygulaması

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 17:11

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