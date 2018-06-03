Vatan Partisi de AKP'yle aynı 'apolet' korosuna katıldı

Vatan Partisi de ‘apolet’ polemiğine katıldı: CHP tabanı eğer altı oktan yanaysa İnce'nin bu açıklamalarını kabul etmemelidir.

AKP hükümetinin ardından, Vatan Partisi de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in Erdoğan’ı alkışlamasının ardından söylediği “Apoletlerini sökeceğim” sözlerine tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “CHP tabanı eğer altı oktan yanaysa İnce'nin bu açıklamalarını kabul etmemelidir" dedi.

AA’nın aktardığına göre Reyhan, Vatan Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanının apolet sökme yetkisi olmadığına işaret ederek, "Eğer ABD veya PKK'ya bir Türk subayının apoletini sökme yetkisi verilseydi bu subay Korgeneral Temel olurdu” dedi.

Reyhan şu iddialarda bulundu: "CHP tabanı eğer altı oktan yanaysa İnce'nin bu açıklamalarını kabul etmemelidir. Çünkü milliyetçi birisi PKK'ya karşı mücadele etmiş bir komutanı hedef almaz. Türkiye'yi seven bir siyasetçi bu stratejik hataları yapmaz, yapmamalıdır. Zira İsmail Metin Temel hem FETÖ hem de PKK terör örgütleri ile mücadelede aldığı rol açısından sembol bir kişidir." (HABER MERKEZİ)

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Seçim Günlüğü (3 Haziran 2018) - 'Apolet' polemiği sürüyor

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