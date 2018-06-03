Baro başkanlarından ortak tepki: İşkence insanlık suçudur

Hakkari, Diyarbakır ve Van barolarının başkanları, Şemdinli'de operasyona çıkan askerler tarafından dövüldükleri iddia edilen çobanları ziyaret etti.

Hakkari, Diyarbakır ve Van barolarına üye avukatlar, Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyü Binahare mezrasında, operasyona çıkan askerler tarafından darbedildikleri iddia edilen çobanlar Nasır Taş ile Ramazan Aktaş’ı ziyaret etti. Üç baro başkanı, işkencenin bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Şemdinli’ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Binahare mezrasında yaşayan Nasır Taş ile Ramazan Aktaş, koyunları ile birlikte 4 gün önce gittikleri yaylada operasyon yürüten askerler tarafından dövüldüklerini iddia etti. Nasır Taş ve Ramazan Aktaş, kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi’deki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Van Barosu Başkanı Murat Timur ile Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, bir grup avukatla olayın yaşandığı Binahare mezrasına giderek, Nasır Taş ve Ramazan Aktaş ile görüşüp bilgi aldı.

‘OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Baro başkanları daha sonra Şemdinli ilçesine geçerek konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, 31 Mayıs günü Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde koyunlarının başında olan 4 çobanın, bölgede görevli 5 asker tarafından uzun süre alıkonulup, darp edildiğini ileri sürdü.

Avukat Kaya, “Hakkari, Diyarbakır ve Van baro başkanları olarak avukat arkadaşlarımızla olayın yaşandığı Yufkalı ve Korgan köylerinde mağdurlarla ve tanıklarla birebir görüştük. Buna ilişkin bu beyanları raporlarımıza dökeceğiz. Öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz; İşkence ve kötü muamele bir insanlık suçudur. Yetkililerle yapılan görüşmelerde söz konusu askerlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği, mağdurların ve tarafların beyanları alındığını öğrendik. Biz bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ise Biz barolar, hukukçular asla ve asla işkenceyi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Nerede olursa olsun, işkenceye ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz sürecektir” dedi. Van Baro Başkanı Timur da, “Hükümete, siyasi iktidara çok önemli bir görev düşüyor” (Hakkari/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 16:07

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