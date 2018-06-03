Altyazı’nın haziran kapağı: Ahlat Ağacı

Altyazı Aylık Sinema Dergisi bu ayki kapağını Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ filmine ayırdı. Dergi, filmin posterini de okurlarına armağan ediyor.

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, 184. sayısında kapağını, Nuri Bilge Ceylan’ın geçtiğimiz ay Cannes’da yarışan yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’na ayırıyor. Film üzerine kaleme aldığı kapsamlı yazıda Ayça Çiftçi, güçlü bir mizah duygusu da barındıran filmi, çıkışsız bir mekân olarak taşrayı nasıl resmettiği üzerinden inceliyor. Altyazı ayrıca, ‘Ahlat Ağacı’nın büyük boy posterini tüm okurlarına armağan ediyor.

CANNES 2018

Bu seneki Cannes Film Festivali Jean-Luc Godard’dan Spike Lee’ye, Hirokazu Kore-eda’dan Alice Rohrwacher’e farklı kuşaklardan yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yaptı. Ahmet Gürata, kadın sinemacıların protesto seslerinin damgasını vurduğu festivalde öne çıkan filmlere dair yorumlarıyla kapsamlı bir festival incelemesi sunuyor.

PORTRE: ERMANNO OLMI

Mayıs ayında hayatını kaybeden İtalyan yönetmen Ermanno Olmi, şiirsel bir üslupla anlattığı işçi sınıfı ve kırsal yaşam hikâyeleriyle geride zengin bir filmografi bıraktı. Olmi anısına kaleme aldığı yazıda Eren Odabaşı, üç başyapıtından hareketle yönetmenin sinemasını mercek altına alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Cannes'da gösterimi yapılan Ahlat Ağacı ayakta alkışlandı

71. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahibini buldu

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 15:28

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