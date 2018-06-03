Gazze sınırında bir kişi daha yaşamını yitirdi

İsrail askerlerinin 14 Mayıs'taki saldırısıyla yaralanan Filistinlilerden biri daha yaşamını yitirdi. Saldırı ile ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında 14 Mayıs'ta ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail askerlerinin sınırdaki eyleme yaptığı saldırı nedeniyle yaşamını yitiren Filistinli sayısı da 120’ye yükseldi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı’nın kuzey sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinli Muhammed Naim Hamade’nin (30) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakanlık, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahaleleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 120’ye yükseldiğini, aynı olaylarda 13 binden fazla Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta yapılan resmi törenle açılmıştı. Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İSRAİL HAMAS HEDEFLERİNİ VURDU

Diğer yandan İsrail savaş uçakları Gazze’de 15 Hamas hedefini vurduğu bildirildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, İsrail uçaklarının dün gece geç saatlerde Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 15 hedefi vurduğunu duyururken, baskınların Cumartesi akşamı Gazze’den İsrail’in güneyindeki yerleşim merkezlerine karşı atılan havan toplarının misillemesi olarak gerçekleştiğini belirtti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 15:25

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