Arçelik'ten kur hamlesi: Ödemeler uzatıldı, yatırımlar durduruldu

İSO 500 listesinde 6. sırada yer alan Arçelik, kurlarda yaşanan hareketlilik nedeniyle bazı yatırımlarını bekletme ve ödeme vadesi uzatma kararı aldı.

Kurlar yükseldikçe borç yapılandıran, ödemeleri ve yatırımları öteleyen şirketlerin sayısı da artıyor. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 6. sırada yer alan Arçelik de bu şirketlere eklendi. Arçelik, kurlarda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik nedeniyle bazı yatırımlarını bekletme kararı aldı. Arçelik, ayrıca tedarikçilerine yaptığı ödemede vadeyi uzattı.

Öte yandan büyük şirketlerin borç yapılandırma girişimleri sürüyor. Yıldız Holding, Doğuş Holding gibi Türkiye’nin büyük şirketlerinin ardından Gama Holding de kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için bankalara başvurdu. Gama Holding’in borç miktarı 1 milyar dolar.

ARÇELİK VADEYİ 60 GÜNE ÇIKARDI

Arçelik Satınalma Direktörlüğü tarafından tedarikçilere gönderilen yazıda, “Son dönemde yaşanan kur hareketlerinden dolayı bazı yatırımlarımızı net olmayan döviz hareketliliğinden dolayı bekletme kararı aldık. Bazı işlerimizde de biraz daha ince eleyip sık dokuyarak süreci işliyoruz” denildi.

Gelişmelerin tedarikçileri de etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, şu cümlelerle ‘endişelenmeyin mesajı’ verildi:

"Artan yatırımlar, ihtiyaçlar ve taleplerimize istinaden ve ayrıca gelecek dönemde de devam edecek işlerimizle birlikte ciromuz geçtiğimiz yıllara göre artış gösterecektir.

Tüm tedarikçilerle görüşülüp ödeme vadesi uzatılması konusunda uzlaşma arandığının belirtildiği Arçelik Satınalma Direktörlüğü açıklamasında vade konusunda şu bilgiler yer aldı: “30 gün olan vademizi 60 gün olarak işleme almanızı rica ediyorum. Ödemeler aynı şekilde vade süresinin sonunda ilk pazartesi günü hesabınıza yatırılacaktır. Arçelik ile çalıştığınız süre boyunca çalıştığımız süreçler aynı şekilde devam edecek. Arçelik olarak piyasadaki durumları takip ettiğimizde tedarikçilerimiz olarak sizden vadelerinizi 60 gün olarak güncellemenizdir.”

SANTRAL İÇİN KREDİ ÇEKTİ ŞİMDİ YAPILANDIRMA İSTİYOR

Bloomberg'de yer alan habere göre, Gama Holding AŞ., kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için harekete geçti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık kredinin yapılandırması için görüşme yaptığı belirtilen Gama Holding’in grup şirketlerinden Gama Enerji’nin de 2013’te doğalgaz santrali kurmak için aldığı 500 milyon dolar büyüklüğündeki kredi için de görüşmeler yaptığı bilgisine verdi. Holding, enerji, inşaat, hastane yönetimi ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 15:16

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