DOĞADER: Bursa’ya ihanet ediliyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin Bursa Osmangazi'de termik santral kurma girişimine tepkiler sürüyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) yönetimi tarafından, bölgedeki fabrikaların buhar ihtiyacı ve elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 524 bin ton kömürün yakılacağı termik santral kurulmak istenmesine tepkiler sürüyor.

32 dönümlük alanda kurulması planlanan termik santral, DOSAB'ın ilk başvurusunda ÇED olumlu raporu almıştı. Yaşam savunucularının itirazı üzerine 2015 Ekim ayında Bursa 2’nci İdare Mahkemesi DOSAB’ın ÇED olumlu raporunda eksiklikler bulunduğuna hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararın üzerine DOSAB ikinci kez ÇED olumlu raporu aldı. Yaşam savunucularının yeniden itiraz etmesi üzerine bu sefer Bursa 2’nci İdare Mahkemesi, Ocak 2017’de verdiği kararla, yaşam savunucularının itirazını ret etti. ÇED raporu itirazı temyizde bekliyor.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak termik santraldeki son süreci ve santralin yaratacağı etkiyi değerlendirdi.

‘24 SAAT ZEHİR SOLUYACAĞIZ’

Bursa'da çevre sorunlarının en başında DOSAB'ın geldiğini söyleyen Gökbayrak, “Şehrin merkezine mahallelerin dibine termik santral kurulması, ne bizim ne de Bursa halkının aklından geçmiyordu. Kaldı ki DOSAB zaten Bursa'nın içinde kaçak yapılaşan fabrikaların bir araya gelerek sonradan organize sanayi bölgesi niteliği kazanmış bir alan. Bursa ovası korunması gerekirken, ihanet edilerek sanayileşen, fabrikaların oluşturduğu bir alan haline geldi. Sanayileşme ile gittikçe büyüyen alana birden bire termik santrali gündeme getirdiler. Mahalleler ile iç içe olan bir bölgeye termik santral yapılmasındaki tehlikenin çok iyi farkındayız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi sayfasına dahi termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlardan bahsedildiğini ifade eden Gökbayrak, “Dünyada kabul edilmiş bir tehlikedir. Termik santralleri sadece karbondioksit açısından düşünmemek lazım. 24 saat burada bu faaliyet süreceği için sürekli gazın yayılması söz konusudur ve zehirli gazlar soluyacağız” dedi.

Gökbayrak, bakanlığa çağrıda bulunarak, “Halk olarak tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Termik santralin kurulmak istendiği yere gideceğiz, nöbetimizi tutacağız. Belki zor kullanacaklar ama halk olarak bunu istemediğimizi her noktada göstereceğiz. Bunu yapmak zorundayız, direnmek zorundayız” ifadelerini kullandı. (Bursa/MA)

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