Nâzım Hikmet mezarı başında anıldı

Şair Nâzım Hikmet’in ölümünün 55. yılı dolayısıyla Moskova’daki Novodeviçye Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi

Şair Nâzım Hikmet, ölümünün 55’inci yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında törenle anıldı.

Novodeviçye Mezarlığı’nda yapılan anma törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye’den gelen sanatçılar Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Genco Erkal, Sıla Gençoğlu, Nâzım Hikmet’in üvey kızı Anna Stepanova, çok sayıda Türkiye ve Rusya vatandaşı katıldı.

Büyükelçi Diriöz, törende yaptığı konuşmada, Nâzım Hikmet’in Türkiye ve Rusya için ortak değer olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Nâzım Hikmet’in eserlerindeki insanlığa yönelik mesajların evrensel niteliği ile kendi ülkesi dışında da yankı bulduğunu ve saygı gördüğünü belirten Diriöz, “Nazım Hikmet vatanımızdan çıkmış ve tarihe mal olmuş görkemli bir değerdir.” dedi.

Şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören sona erdikten sonra Nâzım Hikmet'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Nâzım Hikmet'i anma etkinlikleri Moskova’da çeşitli programlarla devam edecek. (AA)

Haziranın ateşine, umudun yoldaşlarına...

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 15:02

www.evrensel.net