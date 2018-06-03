Milyoner sayısı 150 bine dayandı

Yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı nisan sonu itibarıyla 149 bin 719’a çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı nisan sonu itibarıyla 149 bin 719’a çıktı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 4 ayında 2017’ye kıyasla 9 bin 170 kişi artarak 136 bin 139’a ulaşırken, toplam mevduatları da 907 milyar 986 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 458 milyar 36 milyon lirası yerel para cinsi, 446 milyar 344 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 606 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı ise geçen yıla göre 1569 kişi artarak 13 bin 580 oldu. Yurt dışında yerleşik milyonerlerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 287 milyon lirası yerel para, 79 milyar 975 milyon lirası yabancı para ve 236 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. (İstanbul/AA)



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