'Adam diksen biter denilen Ã‡ukurovaâ€™da Ã¼retim yapamÄ±yoruz'

Erzin'de seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk. Ãœreticinin borÃ§ bataÄŸÄ±nda olduÄŸu kentte yurttaÅŸlar, AKP'nin 7 Haziranâ€™dan daha kÃ¶tÃ¼ durumda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Halil Ä°MREK

Mehmet ÖZASLAN

Erzin

Hatay ilinin Erzin ilçesinde yaklaÅŸan 24 Haziran seçimlerini konuÅŸmak için dolaÅŸÄ±yoruz.

Ä°lçede 3 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lmayan yollarÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Kent merkezinde her seçim gördüÄŸümüz parti bayraklarÄ± bu sefer pek göze çarpmÄ±yor. Åžimdilik her parti sadece kendi seçim bürosunun önüne asmÄ±ÅŸ bayraklarÄ±.

GeçmiÅŸ seçim sonuçlarÄ±na bakÄ±lÄ±nca ilginç bir fotoÄŸraf çÄ±kÄ±yor. 7 Haziran’da MHP yüzde 30 oy ile birinci parti olmuÅŸ, onu izleyen AKP’nin oy oranÄ± ise yüzde 27. 1 KasÄ±m’a gelindiÄŸinde ise neredeyse bütün memlekette yaÅŸanan durum burada da yaÅŸanmÄ±ÅŸ. Bu kez birinci parti yüzde 34.4 ile AKP, onu MHP izliyor, oy oranÄ± yüzde 25’e düÅŸmüÅŸ. 16 Nisan Referandumuna gelindiÄŸinde ise ilçe yüzde 57.7 oranÄ±nda ‘hayÄ±r’ diyor. Elimizde bu verilerle, Erzin’de narenciye üreticisi, esnaf ve farkÄ± kesimlerden yurttaÅŸlarla seçimi konuÅŸuyoruz.

Ä°lçede, “Bu seçimlerde AKP’de çok kan kaybÄ± olacak gibi görünüyor” diyenler azÄ±nlÄ±kta deÄŸil, gerekçeleri ise “Her yer Erzin gibiyse AKP’nin durumu 7 Haziran’dan daha kötü demektir. Bir çözülme var. AKP’ye oy verenler eskisi gibi AKP’yi savunamÄ±yor.” Narenciye üreticisi ise en doÄŸru ifadeyle borç bataÄŸÄ±nda. Erzin Ziraat BankasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda çevre ilçelerdeki özel bankalara borçlular, çarÅŸÄ± pazarda her ÅŸeyin zamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görseler de onlar yerinde sayÄ±yor: “Girdi fiyatlarÄ± 16 yÄ±lda 10-15 kat arttÄ±. Narenciye fiyatlarÄ± ise 16 yÄ±ldÄ±r neredeyse aynÄ±. Ekonomik sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ktan dolayÄ± bu seçimde halkta farlÄ± bir oy tercihi olacak.”

Erzin’de MHP’ye tepki çok, ortak görüÅŸ Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ±n önde olacaÄŸÄ± ve MHP’nin oylarÄ±nÄ±n yüzde 80’inin Ä°YÄ° Partiye gideceÄŸi. Ancak Ä°YÄ° Parti ile ilgili “KapalÄ± kutu. Ä°lk kez seçime giriyor. Onun için kestirmek zor” diyenlerin oranÄ± da az deÄŸil. Muhalefetteki hemen her partinin ortak fikri ise HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Meral AkÅŸener’e verip milletvekilliÄŸinde barajÄ± geçsin diye HDP’ye oy verecek bile var.

MHP OYLARININ YÜZDE 80’Ä° Ä°YÄ° PARTÄ°YE GÄ°DECEK

Ä°lk olarak Osman BakÄ±cÄ± ile konuÅŸuyoruz. MHP’den Ä°YÄ° Partiye geçiÅŸ konusunda farklÄ± tartÄ±ÅŸmalar vardÄ±. BakÄ±cÄ±, Erzin’de ‘MHP tayfasÄ±nÄ±n çoÄŸunun Ä°YÄ° Partiye geçtiÄŸini söylüyor. Hatta rakam veriyor: “MHP’nin yüzde 80’i Erzin’de Ä°YÄ° partiye oy verir. MHP’de iÅŸ bulma veya baÅŸka hesaplarla kalanlar oldu. YaÅŸlÄ±larÄ±n hepsi Ä°YÄ° Partiye geçti. Gençlerin bir kÄ±smÄ± Ä°YÄ° Partide bir kÄ±smÄ± ise MHP’de kaldÄ±.” CHP’den Ä°YÄ° Partiye geçiÅŸ olduÄŸu da tartÄ±ÅŸÄ±lan bir baÅŸka konuydu. BakÄ±cÄ±, Ä°nce’nin adaylÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek ÅŸunlarÄ± söylüyor: “BaÅŸta CHP’den Ä°YÄ° Partiye geçen veya üye olan aileler de oldu. Ama Muharrem Ä°nce’nin adaylÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± CHP’den Ä°YÄ° Partiye pek oy gitmeyecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi ikinci tura kalÄ±r. Ä°nce ile ErdoÄŸan arasÄ±nda geçer.”

ÖDP geleneÄŸinden gelen BakÄ±cÄ±, seçimlerde bir demokrasi seçeneÄŸi olan HDP’ye oy vereceÄŸini söylüyor.

HER ÅžEY ZAMLANDI AMA ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N ÜRÜNÜ YERÄ°NDE SAYIYOR

CHP’ye oy vereceÄŸini söyleyen Narenciye Üreticisi Hasan Ekiz, narenciyenin kilosunu ilk kez geçen sene 50-60 kuruÅŸtan sattÄ±klarÄ±nÄ± söyleyip ekliyor: “Yani ürün bu yÄ±l, 16 yÄ±l önce sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fiyatÄ±n 10 kuruÅŸ fazlasÄ± etti. Ama giderler 10 kat ile 15 kat arasÄ±nda arttÄ±.”

YaÅŸadÄ±klarÄ± ekonomik sorunlarÄ± bir çÄ±rpÄ±da sÄ±ralÄ±yor Ekiz, “Her ÅŸey almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ. Kuru soÄŸan 2,5, domates, 3,5 olmuÅŸ. Her ÅŸey zamlandÄ±. Çiftçinin ürünü ise yerinde sayÄ±yor. Üretici batmÄ±ÅŸ. Narenciyenin zehirini sÄ±kÄ±p, suyunu verip, gübresini atÄ±yorsun. Bunlar ateÅŸ pahasÄ±. Mazot beÅŸ lirayÄ± geçmiÅŸ” diyor ve ekliyor: “Åžimdi vaatlerde bulunuyorlar. Niye 16 yÄ±ldÄ±r üreticiye bir ÅŸey vermediler. Seçim gelince üreticiyi, emekliyi hatÄ±rladÄ±lar.”

Hasan amcaya ‘diÄŸer üreticiler de aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸamÄ±yor’ mu diye soruyoruz. “YaÅŸamaz olurlar mÄ±? Hepsi aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor. Tamam, TL ile alÄ±yoruz ama gübre, ilaç hepsi dolara endeksli zamlanÄ±yor. Ama millet oy vermeye gelince yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar üzerinden pek hareket etmiyor. Bir de oy vermeyi saÄŸ-sol veya dini inancÄ± gibi ayrÄ±mlar üzerinden yapan oluyor. Ä°slami kesim üzerinde eskide yaÅŸanan bazÄ± baskÄ±larÄ± iktidar kullanÄ±yor. ‘CHP gelince ÅŸöyle olur böyle yapÄ±lÄ±r’ diye seçmeni korkutuyor. BaÅŸka bir neden de AKP üzerinden oÄŸlu, gelini veya yeÄŸeni iÅŸe alÄ±nmÄ±ÅŸ olanlar var.”

FotoÄŸraf: Evrensel

OY ALMAK Ä°ÇÄ°N HER OLANAÄžI KULLANIYORLAR

Adem Sarar, iÅŸçi emeklisi. ÇoÄŸu emeklinin AKP’nin seçim yatÄ±rÄ±mÄ± için emeklilere ikramiye verdiÄŸinin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± söylüyor. Bunun CHP’nin bir kazanÄ±mÄ± olduÄŸu düÅŸünenlerin de az olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekliyor. 7 Haziran seçimlerinde CHP, HDP’nin asgari ücreti gündeme getirdiÄŸini, CHP’nin emekliye ikramiye dediÄŸini, taÅŸerona kadro dendiÄŸini hatÄ±rlatan Sarar, “AKP o zaman dalga geçti ama oy kaybedince 1 KasÄ±m’da bunlarÄ± kendisi yapmak durumunda kaldÄ±. Asgari ücrete o zaman 300 lira zam verildi. Bugün de CHP’nin HDP’nin iÅŸçinin, emeklinin durumunu daha çok gündem yapmasÄ± konuÅŸmasÄ± lazÄ±m. Bir sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±k var. Ä°nsanlar arayÄ±ÅŸta. Bu sabah karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Erzin’de kömür daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yordu. BaÅŸÄ±nda Sosyal hizmetlerde bir memur, ücretsiz kömür veriliyordu. Kömür daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± kesimlerin adÄ±nÄ± kaydediyorlardÄ±. Ä°nsanlarÄ±n oyunu almak için her imkanÄ± kullanÄ±yorlar.”

TAÅžERONA KADRO DEDÄ°LER, Ä°NSANLAR Ä°ÅžÅžÄ°Z KALDI

Ali Karakaya da AKP hükümetinin seçim öncesi geçici olarak iÅŸçi aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor. Ve ÅŸöyle devam ediyor: “Yani bir iÅŸ güvencesi yok. OylarÄ±nÄ± almak için iÅŸe alÄ±yorlar. Bugün iÅŸinden memnun olan yok. ‘TaÅŸerona kadro’ dediler. Orada bile birçok çalÄ±ÅŸan iÅŸinden oldu. Ä°ÅŸçi bugün memnun deÄŸil. DüÅŸük ücret, uzun çalÄ±ÅŸma almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ. Ama ‘elimdeki iÅŸten olmayayÄ±m’ diye sesini ÅŸimdilik çÄ±karmÄ±yor. Bu seçimlerde belli bir kesim AKP’ye oyunu vermeyecek. Oy veren iÅŸçi de iÅŸ güvencesi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan onu iÅŸe alana oy vermek zorunda kalacak. Bu ancak örgütlenerek aÅŸÄ±labilir.”

Karakaya, AKP’lilerin bu seçimlerde ‘kan kaybÄ±’ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. AçÄ±klamasÄ± da ÅŸu: “Eskisi gibi AKP’yi savunamÄ±yorlar. Oturup konuÅŸuyorsun, tartÄ±ÅŸÄ±yorsun. Destek verenlerin ya çocuÄŸu iÅŸe girmiÅŸ ya da oradan bir iÅŸ beklentisi var. Kiminin de çocuÄŸu memur olduÄŸu için kaygÄ± ve korkudan desteÄŸini sürdürüyor.”

ERZÄ°N VE OSMANÄ°YE’DE MHP’YE TEPKÄ° VAR

BaÅŸka bir üretici ile konuÅŸuyoruz, mÄ±sÄ±r üreticisi. ÇocuÄŸum memur, ismimi yazma diyor, öyle de yapÄ±yoruz. Uzun yÄ±llar MHP’de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama artÄ±k oradan koptuÄŸunu söyleyip anlatÄ±yor: “Halkta öyle bir dip dalga olacak. Ciddi bir hezimet alacaklar. Ülkenin düzlüÄŸe çÄ±kmasÄ± için AKP teÅŸkilatÄ±nÄ±n, organizasyonun iktidardan düÅŸmesi gerekiyor.” O da Erzin’de MHP’nin yüzde 80 oyunun Ä°YÄ° Partiye gideceÄŸini kanÄ±sÄ±nda. Erzin ve Osmaniye’de MHP’ye büyük tepki olduÄŸunu vurgulayarak ekliyor: “Ä°YÄ° Parti aday belirlemede yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ bu bölgede olumlu havayÄ± bozdu. Hatay’da birinci sÄ±raya koyduÄŸu Bilal Karaca’ya çok tepki var. MHP teÅŸkilatÄ± Bilal Karaca’dan gÄ±cÄ±k alÄ±rdÄ±. Aday olurdu seçimden sonra beÅŸ sene görünmezdi. Seçim olunca gene ortaya çÄ±kardÄ± ve ön sÄ±ralarda aday konurdu. Åžimdi Ä°YÄ° Parti aynÄ± adamÄ± liste baÅŸÄ± yaptÄ±”

ÇÄ°FTÇÄ°LERÄ°N ÇOÄžU BORÇLU, DAHA KÖTÜ OLUR DÄ°YE...

Sözü tarÄ±ma getiriyor. En küçüÄŸünden en büyüÄŸüne bütün çiftçilerin borçlu olduÄŸunu söylüyor: “TarÄ±mda giderler uçtu. Mecburen mÄ±sÄ±r ekiyoruz. Devlet destekli. Bir de makinayla hasat ediyorsun, iÅŸçi maliyeti az. SatmasÄ± ise kolay, parasÄ± peÅŸin. TarÄ±m adÄ±m adÄ±m bitirildi. Zirai DonatÄ±m yüzde 50 sübvansiyon veriyordu. Toprak mahsulleri, ÇUKOBÄ°RLÄ°K bunlar hep üreticinin yararÄ±naydÄ±. Hepsini bitirdiler. En son ÅŸeker fabrikalarÄ± satÄ±ldÄ±. Adam diksen biter dediÄŸimiz Çukurova topraklarÄ±nda bugün üretim yapamaz hale geldik. BuÄŸdayÄ±n kökü zarar. Åžimdilik mecburen mÄ±sÄ±r ekiyorum”

Çiftçinin bunca kötü koÅŸullara raÄŸmen tamamen AKP’den kopmuyor olmasÄ±nÄ± ise kredi borcunun bulunmasÄ±na baÄŸlÄ±yor. Ve ÅŸöyle diyor: “ÇoÄŸu bankalara borçlu, kredi çekmiÅŸ. Ä°stikrar bozulur daha kötü olur diye düÅŸünüyor. Ama bunun daha kötüsü olamaz. Oysa ki istikrar denen ÅŸey üreticinin bu halde olmasÄ±. Girdiler artarken üreticinin ürünün para etmediÄŸini iyi bir ÅŸekilde anlatmak lazÄ±m. Bu durumu yaratanlarÄ±n düzeltme ÅŸansÄ± olmaz. Birde korku var tabii. ÇoluÄŸu çocuÄŸu memur olan aileler var. Bugün memurluktan atmak çok basit hale eldi. FETOCU, PKK’lÄ± deyip insanlarÄ±n iÅŸine son veriyorlar.”

HDP BARAJI GEÇSÄ°N DÄ°YE OY VERECEK Ä°YÄ° PARTÄ°LÄ°LER VAR

Erzin’de “HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerekir, Ne yapÄ±p edip barajÄ± aÅŸtÄ±rmamÄ±z lazÄ±m” diyenler var. CHP’li bir yurttaÅŸ anlatÄ±yor: “Benim komÅŸu ile konuÅŸtum. ‘Ben CHP’ye oy vereceÄŸim hanÄ±m da HDP’ye oy atacak’ dedi. Ben, nasÄ±l eliniz HDP’ye oy atmaya varacak dedim. ‘AKP’den kurtulmanÄ±n, CHP’nin hükümet olabilmesinin yolu HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±ndan geçiyor. HDP barajÄ± aÅŸmazsa en az 60-70 milletvekili AKP’ye geçmiÅŸ olacak ve mecliste çoÄŸunluÄŸu alacaklar.’ dedi. Öyle deyince ben de hak verdim. BaÅŸka CHP’li bir aile de 5 oyumuz var birini HDP’ye vereceÄŸiz diyor.

SaÄŸ parti kökenli bir seçmen ise “Erzin küçük bir yer ben HDP barajÄ± aÅŸsÄ±n diye bu seçimde ona oy vereceÄŸim. Ama bunu açÄ±kça söyleyemem. BulunduÄŸum çevrede beni aforoz ederler” diyor. Erzin’de böyle örneklere çokça rastlÄ±yoruz.

CHP’DEN Ä°YÄ° PARTÄ°’YE VAR OLAN AKIÅž Ä°NCE Ä°LE DURDU

Son olarak girdiÄŸimiz yer küçük bir market. Sahibi Duran Balta Ä°YÄ° Partinin Erzin kurucularÄ±ndan. 42 yÄ±l MHP içinde aktif siyaset yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. 2001 yÄ±lÄ±ndan beri “Devlet Bahçeli RahÅŸan affÄ±na ortak olduÄŸu için” MHP içinde muhalefet yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ama oyunu vermeye devam etmiÅŸ. 2005 yÄ±lÄ±nda Ümit ÖzdaÄŸ, 2011 yÄ±lÄ±nda Koray AydÄ±n için çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Son referandumda hayÄ±r için çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve Bahçeli’nin kaybetmesi için uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸ, öyle söylüyor. Seçimdeki tavrÄ±nÄ± net bir ÅŸekilde ifade ediyor. Kurucu meclise, Cumhuriyet’e sahip çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Meral AkÅŸener’in yüzde 17 ile 24 arasÄ±nda oy alacaÄŸÄ±nÄ±, Ä°YÄ° Partinin ise genel baÅŸkandan biraz düÅŸük oy alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Bir de Ä°YÄ° Partinin MHP dÄ±ÅŸÄ±nda merkez saÄŸdan oy alacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Ä°YÄ° Parti kurulurken her kesimden katÄ±lÄ±mlarÄ±n olduÄŸunu söylüyor. BaÅŸtan CHP’den de Ä°YÄ° Partiye bir akÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyleyen Balta, Muharrem Ä°nce’nin aday olmasÄ± ile bunun durduÄŸunu belirtiyor.

Ä°kinci tura Meral AkÅŸener deÄŸil de Muharrem Ä°nce kalÄ±rsa tereddütsüz oy vereceklerinin de altÄ±nÄ± çiziyor.

Son sözü ise “ErdoÄŸan’Ä±n oluÅŸturacaÄŸÄ± tek adam yönetimimin engellenmesi için kurucu meclise sahip çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen komünist aday bile olsa ona oy veririm” oluyor.

HAFTADA 50 KOLÄ° YUMURTA SATIYORDUM, ÅžÄ°MDÄ° 10 KOLÄ°YE DÜÅžTÜ

Ülke ekonomisinin çok kötü olduÄŸunu aktaran Balta, “Ekonomik bir sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±k var. Ben bir bakkal olarak bunu çok net görüyorum. Kredi kartlarÄ± elde patlÄ±yor. Narenciye üreticisinin hepsi bankalara borçlu. Ä°nsanlar gelip 2 liralÄ±k peynir, 2 liralÄ±k zeytin alÄ±yor. Eskiden haftada 50 koli yumurta satÄ±yordum, ÅŸimdi 10 koli satabiliyorum. Haftada 3 teneke peynir veriyordum ÅŸimdi bir tenekeye düÅŸtü. 10 kiÅŸiden üçü veresiye alÄ±r hale geldi.”

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