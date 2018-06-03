Haluk Levent gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Şarkıcı Haluk Levent, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alındı.

Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Levent, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HALUK LEVENT: SAVCI İLE İŞİM 2,5 DAKİKA SÜRDÜ

Konuyla ilgili olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Haluk Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce!! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 14:25

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