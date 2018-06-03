Muharrem İnce: Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 'apolet' polemiğinde 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i eleştirmeyi sürdürdü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de miting yaptı. 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in Erdoğan'ı iftar yemeğinde alkışlaması sonrası 'Apoletlerini sökeceğim' açıklamasını yineleyen İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin" dedi.

'ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORSAN GİDER EMİR ERİ OLURSUN'

Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde seçmenlerle buluşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İftar yemeğinde beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. TSK'nin disiplin kanunun 20. maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılmaz, diyor. Yaparsa, ihraç sebebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma'ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale'de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan'ı hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ama o generalin apoletlerini sökeceğim" dedi.

İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan, Erdoğan 24 Haziran'da emekli olacak. Ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun" diye konuştu.

İnce, kürsüde konuşmasını yapmaya başlamadan önce yakın koruması dahil kimseyi istemedi. Herkes indikten sonra konuşmasına başlayan İnce'yi çatılardan izleyenler de oldu. İnce, öz çekim yaparak mitingi sonlandırdı ve Eyüpsultan'daki mitinge hareket etti. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 13:33

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