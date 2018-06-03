Peköz: 24 Haziran demokrasiye açılan bir kapı olabilir

HDP Adana Milletvekili Adayı Kemal Peköz, '24 Haziran ya demokrasiye açılan bir kapı ya da daha fazla karanlığa sürüklenilen bir gün olacak' dedi.

Adana’da seçim atmosferi 1 haftadır kendini hissettiriyor. Çalışmalara yaklaşık 20 gün önce başlayan HDP seçim bürosu açılışlarına başta Seyhan olmak üzere Yüreğir, Çukurova, Ceyhan ilçeleri yoğunlukta olmak üzere halk toplantıları ile sürdürüyor. HDP Adana Milletvekili Adayları Kemal Peköz ve Edip Çaçan akşam saatlerinde Yüreğir'de askerde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Volkan Kamalak anısına ailesinin açtığı Kültür ve Hizmet Evi'nde ve 19 Mayıs Mahallesinde seçim bürosu açılışında halkla bir araya geldi.

Basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken Peköz, “Basın demokratik ülkelerde 5'inci güç olarak çalışır. Bizim ülkede şu anda basın tekelleşmiş durumda. Basının özgür olmadığı yerde demokrasiden bahsedilemez” dedi.

‘AKP'NİN VAADİ GREV YASAKLARI VE OHAL’

AKP'nin OHAL vaadine ve grev yasaklarına dikkat çeken Peköz, “OHAL insanların hak talep ettiğinde eylemlerinin yasaklanması demek. Patronlara söylüyorlar. Bak ne kadar rahatsınız, grev olduğunda OHAL'den istifade ederek grevleri yasaklıyorum diyor” hatırlatması yaptı. Parti olarak tüm inançlara ve kimliklere yer verdiklerini ifade eden Peköz, “İktidar cem evlerine statü vereceğini söylüyor. Neden bugüne kadar vermediklerini, neden bugün değil de seçimden sonra vermek istediklerini sormamız gerekiyor. Daha önce cem evi cümbüş evi diyen, Sivas davası zaman aşımına uğradığında hayırlısı olsun diyen kendileriydi” diye konuştu.

19 Mayıs Mahallesi büro açılışında konuşan Peköz, Demirtaş dahil pek çok siyasi tutuklunun cezaevinde bulunduğunu belirterek “6 binin üzerinde siyasi tutsak var. Dünyada hiçbir yerde duydunuz mu cumhurbaşkanı adayının demir parmaklıklar ardında seçim çalışması yürüttüğünü” dedi. İktidarın halka vereceği bir şey kalmadığını dile getiren Peköz, iktidarın Bölge’ye ne yatırım yapılacağı sorulduğunda cezaevi yapmayı, insanların özgürlüklerini, temel haklarını kısıtlayan OHAL’i uzatmayı vadettiğini dile getirdi.

Kemal Peköz, “24 Haziran ya demokrasiye, özgürlüklere açılan bir kapı ya da daha fazla karanlığa sürüklenilen bir gün olacak” dedi.

HDP’nin barajının yüzde 10’un çok üzerinde olduğunu ifade eden Peköz, “Çünkü sandık taşıyarak, baskı ile olmadığımız illerde hilelerle oyumuzu düşürmeye çalışacaklar. Halkımızın desteği ile barajı geleceğimizi düşünüyoruz ama her ihtimale karşı daha fazla destek istiyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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