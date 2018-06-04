SeÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz Ã‡iÄŸli'de Ã¶ne Ã§Ä±kan gÃ¼ndem iÅŸsizlik ve yoksulluk

Ã‡iÄŸli'de seÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz genÃ§ler, pazardaki yurttaÅŸlar ve tekstil iÅŸÃ§isi kadÄ±nlar, kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, iÅŸsizliÄŸi ve yoksulluÄŸu anlattÄ±.

Dilek OMAKLILAR

Bulut FÄ°LÄ°K

Ä°zmir

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala ilçelerde halkÄ±n nabzÄ±nÄ± tutmaya devam ediyoruz. Ä°zmir’in ÇiÄŸli ilçesi bu defaki adresimiz. Organize Sanayi Bölgesinin de bulunduÄŸu ÇiÄŸli, iÅŸçilerin ve emekçilerin yoÄŸun olduÄŸu ilçelerden biri. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar bir de iÅŸsizlik en temel sorun. Kahvelerde görüÅŸtüÄŸümüz gençlerin hemen hepsi iÅŸsizlikten ve eÄŸitim politikalarÄ±ndan ÅŸikayetçi. Ä°ktidardan yapÄ±lan ‘Ä°ÅŸ beÄŸenmiyorlar’ açÄ±klamalarÄ±na da tepkili gençler: “Mesaileri arttÄ±r, ücretleri düÅŸür, sonra da ‘iÅŸ beÄŸenmiyorlar’ de.”

ÖÄŸlen arasÄ±da bir araya geldiÄŸimiz kadÄ±n iÅŸçiler, saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlara bir de kreÅŸi ekliyor.

“ÇocuÄŸumu güvenle bÄ±rakabileceÄŸim ve daha ucuz bir kreÅŸ istiyorum” diyor kadÄ±n iÅŸçiler.

Ä°ÅŸsizlik, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n kötülüÄŸü... Sorunlar arka arkaya sÄ±ralanÄ±yor. Her konuÅŸan kadÄ±n “ArtÄ±k gitsin” diyor, ama kafalarÄ±nda da sorular: “Herkes ÅŸikayetçi, asgari ücretten ÅŸikayetçi, hayat pahalÄ± diyor da neden hala tepemizde, nasÄ±l oluyor bu?”

‘7 BÄ°N ÖÄžRENCÄ° MAÄžDUR EDÄ°LDÄ°K, BEN NASIL ERDOÄžAN’A OY VEREYÄ°M’

Bir kahvede, gençlerle konuÅŸuyoruz. BurasÄ± Afyon ve UÅŸak’lÄ±larÄ±n yoÄŸun olarak geldiÄŸi bir kahve. Gençler oylarÄ±nÄ± kime verecekleri konusunda netler ama partilerin politikalarÄ±na dair soru iÅŸaretleri çok. En büyük dertleri iÅŸsizlik. Ä°ÅŸsizliÄŸin sorumlusunun ise Suriyeli mülteciler olduÄŸunu düÅŸünüyorlar. 19 yaÅŸÄ±ndaki genç, “Suriyelilere hak verileceÄŸine, önce bizlerin iÅŸ gücü arttÄ±rÄ±labilir” diyor. ‘FETÖ’ ile iliÅŸkisi olduklarÄ± gerekçesi ile kapatÄ±lan üniversitelerden biri Gediz Üniversitesi. Okul kapatÄ±lÄ±nca öÄŸrenciler de farklÄ± illere daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ. O öÄŸrencilerden biri Cem. Ondan dinleyelim: “FETÖ’cü deÄŸildik, bir anlaÅŸmazlÄ±k sÄ±rf bizim okuldaki 7 bin öÄŸrencinin eÄŸitim hayatÄ±na mal oldu. Beni Ä°stanbul’a verdiler. Ama Dokuz Eylül’de misafir öÄŸrenciyim. Bu sene tekrar sÄ±nava gireceÄŸim.” Bir de soruyor: “MaÄŸduriyete bakÄ±n. Ben nasÄ±l ErdoÄŸan için oy kullanayÄ±m ki” diyor.

FotoÄŸraf: Dilek OmaklÄ±lar/EVRENSEL

ÜCRETLERÄ° DÜÅžÜR, ‘Ä°Åž BEÄžENMÄ°YORLAR’ DE

Bir baÅŸka genç ile konuÅŸuyoruz. Ailesinin CHP’li olduÄŸunu ancak kendisinin Ä°YÄ° Partiye oy vereceÄŸini söylüyor: “Ülkenin baÅŸÄ±na AkÅŸener gelmeli. KadÄ±n politikacÄ± görmek istiyorum.” CHP’ye oy vermemesini ise ÅŸöyle anlatÄ±yor: “CHP artÄ±k eskisi gibi deÄŸil. HDP ile birleÅŸmeyi düÅŸünen bir parti bence artÄ±k Cumhuriyetçi deÄŸildir.” 22 yaÅŸÄ±ndaki Halil ise milliyetçi olduÄŸunu ancak Ä±rkçÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Halil HDP’nin barajÄ± geçmesini istemediÄŸini söyleyip ekliyor: “DemirtaÅŸ’Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koymasÄ± espri gibi. Mecliste istiklal marÅŸÄ± okumayanÄ±n orada iÅŸi olmamalÄ±.”

ÇiÄŸli’nin Merkezi Hergele MeydanÄ±na gidiyoruz. Burada bir çay ocaÄŸÄ±nda oturan gençlerin çoÄŸu iÅŸsiz, kimisi de sanayide bir fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±yor. AralarÄ±nda makine mühendisi olup iÅŸsiz olan da var, CMS jant ve makine sanayide çalÄ±ÅŸan da. Kitap satarak geçimini saÄŸlayan da var, tekstil iÅŸçisi de. En büyük dertleri iÅŸsizlik. “Suriyelilerin gelmesiyle iÅŸsizlik arttÄ±” diyor Ali Hasan ve ekliyor: “Bu onlarÄ±n suçu deÄŸil tabii ki.”

SÄ±k sÄ±k iktidardan yapÄ±lan ‘iÅŸ beÄŸenmiyorlar’ yönündeki açÄ±klamalara da tepkili Ali Hasan: “Çok normal deÄŸil mi? Saatleri, mesaileri arttÄ±rÄ±p ucuza çalÄ±ÅŸtÄ±racaksÄ±n, ben o iÅŸi neden beÄŸeneyim ki. HaklÄ± olarak beÄŸenmiyoruz.”

Emrah ise iÅŸsizliÄŸin yanÄ±na bir de eÄŸitimi ekliyor: “Bu ülkede 5 kiÅŸiden biri iÅŸsiz, ben de iÅŸsizim. Tekstil fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m iÅŸ güvenliÄŸi adÄ±na hiçbir ÅŸey yok. Boya iÅŸi yapÄ±yordum, eldiven dahi yoktu, zaten maske taksan neye yarayacak. Bununla ilgili bir ÅŸey söylemek istesen en yakÄ±nÄ±ndaki bile yanÄ±nda durmuyor.” Adaylardan ise talepleri var Emrah’Ä±n. Bir kere “seçilecek aday iÅŸçinin yanÄ±nda olmalÄ±” deyip ekliyor: “Ä°ÅŸ güvenliÄŸi konusunda adÄ±mlar atmalÄ±. Üretimi artÄ±rmak için baskÄ± kurmak çok kolay. Devlet politikasÄ± patrona vermiÅŸ yetkiyi, bizler ise köle gibi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.”

‘KAÅžIKLA VERÄ°P KEPÇEYLE ALIYORLAR’

Oradan ayrÄ±lÄ±p bir baÅŸka kahveye doÄŸru yol alÄ±yorz. Söz ekonomiden açÄ±lÄ±yor. “YaÅŸam kalitesi arttÄ± ama buna ulaÅŸmak sÄ±kÄ±ntÄ±. AlÄ±m gücü düÅŸüyor” diyen vatandaÅŸ, asgari ücretle geçimin zor olduÄŸunu belirtiyor. “Herkes seçimlerle ilgili bir ÅŸey söylüyor ancak hepsi yalan. KaÅŸÄ±kla verip kepçeyle alÄ±yorlar” diyen vatandaÅŸ müjde diye açÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ±n rüÅŸvetten baÅŸka bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± dile getiriyor. Bir baÅŸka vatandaÅŸ ile konuÅŸuyoruz. Daha önce hiç CHP’ye oy vermemiÅŸ, ama ÅŸimdi Muharrem Ä°nce’nin kazanmasÄ±nÄ± istediÄŸini söylüyor: “Önceden CHP ye vermemiÅŸtim ama Ä°nce, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’ya göre daha iyi bir lider. Sorunlara güzel deÄŸiniyor, en çok etkilendiÄŸim söylemi ‘teknolojiyi gelistireceÄŸim’ demesi. Ä°lk kez vereceÄŸim ama önceden de baÅŸka alternatifimiz yoktu, verdik gitti bir baÅŸkasÄ±na.”

‘BÄ°R Ä°KÄ° FABRÄ°KA SATILIYOR, NE ÖNEMÄ° VAR BUNLARIN’

Yavuz AKP’li olduÄŸunu söylüyor. AKP döneminde fabrika yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek ekliyor: “Ben babalarÄ±mdan, dedelerimden duyduklarÄ±mÄ± söylüyorum. AKP döneminde bir sürü ÅŸey yapÄ±ldÄ±. Hastane yapÄ±ldÄ±, herkesin ev almaya gücü var bugün. Kredi çekerek de olsa TOKÄ°’den ev alÄ±yorlar. Bir yere gitmek istediÄŸimizde herkesin altÄ±nda bir araba var. Fabrikalar, AVM’ler yapÄ±lÄ±yor. Bir iki fabrika satÄ±lÄ±yor da ne önemi var ki bunlarÄ±n” diyor.

Kürt soruna söz geliyor, ÅŸunlarÄ± söylüyor Yavuz: “CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n devam etmesini istiyorum. 16 yÄ±ldÄ±r iktidarÄ±nda çözülmeyen kürt sorunu var ama o giderse de çözülemez ki, baÅŸka biri gelirse yine AKP çizgisinde olmalÄ±.”

'KREDÄ° KARTI PARA DÖNDÜRMÜYOR'

Bu kez ÇiÄŸli semt pazarÄ±ndayÄ±z. PazarcÄ±lara iÅŸler nasÄ±l diye soruyoruz. Bir pazarcÄ± anlatÄ±yor:

“Para dönmüyor pazarda. Millet kredi kartÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± için nakit dönmüyor. Seçimden de umutsuzum, zam yaÄŸmuru gelecek. Hangisi gelirse gelsin.” FiyatlarÄ±n çok normal olduÄŸunu belirten bir kadÄ±na ise seçime dair beklentisini sorduÄŸumuzda, “BaÅŸÄ±mÄ±zdakini çok seviyorum. KalsÄ±n. Daha ne yapsÄ±n. Hastanesini, okulunu her ÅŸeyi yapÄ±yor. Bu adam daha ne yapsÄ±n devam etmeli” diyor. Asgari ücretten memnun olmayan bir baÅŸka kadÄ±n seçimlerde oy kullanmayÄ± düÅŸünmediÄŸini belirterek “Sadece kandÄ±rÄ±lÄ±yoruz” diye konuÅŸuyor.

‘SURÄ°YELÄ°LERE PARA VERÄ°YORLAR’ HER YERDE

Mehmet ise AKP’li. “Åžimdiye kadar bunlar gibi tek baÅŸÄ±na iktidar olan yok” deyip ekliyor:

“Yüzde 54 ile geliyor. Kesin gelecek. Ben ülkenin bu halinden çok memnunum. GeçmiÅŸi gördüm ben, eskiye nazaran çok daha iyi. Eskiden çok fakirdim, banane diÄŸerlerinden.”

Ülkücüyüm diye söze giriyor diÄŸer yurttaÅŸ. MHP’ye tepkili, “BaÅŸbuÄŸ ama, Bahçeli gibi deÄŸil. KonuÅŸuyoruz ama çözüm yok. Ben oy kullanmayacaÄŸÄ±m, boÅŸ kullanacaÄŸÄ±m. Kim gelirse gelsin bir ÅŸey olmuyor” diyor. Bir baÅŸkasÄ± ise yaÅŸanan çoÄŸu sorunun müsebbibi olarak Suriyeli mültecileri gösteriyor. Her gün çeÅŸitli kaynaklardan yayÄ±lan ‘Suriyelilere para veriyorlar’ söylemini tekrarlayÄ±p ekliyor: “Suriyelilere her ay 1.300 para veriliyor, emekliye ise daha yeni bin lira veriyor, harçlÄ±k verir gibi. Madem bu kadar gücünüz var. Sen Suriyelilere veriyorsun da neden diÄŸerlerine vermiyorsun.”

TEKSTÄ°L Ä°ÅžÇÄ°SÄ° KADINLAR: ‘ARTIK GÄ°TSÄ°N’

FotoÄŸraf: Dilek OmaklÄ±lar/EVRENSEL

Son duraÄŸÄ±mÄ±z ise, ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi. Tekstil iÅŸçisi kadÄ±nlarÄ±n yanÄ±na uÄŸruyoruz baÅŸlarken konuÅŸmaktan çekinen kadÄ±nlar, sohbet ilerledikçe açÄ±lÄ±yorlar. Seçimden kimi umutsuz, kim gelirse gelsin iÅŸçilerden yana bir ÅŸeyin olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar. Kimi Muharrem Ä°nce’den yana, aileden gelen CHP’lilik dolayÄ±sÄ±yla. SorgulayÄ±p anlatÄ±yorlar; çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸma saatlerini, çocuÄŸa bakÄ±mÄ±n ne kadar zor olduÄŸunu... En çok da kreÅŸ ihtiyacÄ±nÄ± konuÅŸuyorlar.

CHP’li olduÄŸunu söyleyen kadÄ±n iÅŸçi alÄ±yor sözü: “ÇocuÄŸumu güvenle bÄ±rakabileceÄŸim daha ucuz bir kreÅŸ istiyorum. Devlet kreÅŸ hakkÄ± veriyor ama 36 aydan sonra yararlanabiliyormuÅŸuz, ama benim oÄŸlum daha yaÅŸÄ±na yeni girecek, beklemem gerekiyor.”

DiÄŸer kadÄ±n iÅŸçi ise iÅŸsizlikten ÅŸikayetçi. Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na raÄŸmen çalÄ±ÅŸmak zorunda olduklarÄ±nÄ± söylüyor: “ÇoÄŸumuzun eÅŸi iÅŸsiz, iÅŸten bir ÅŸekilde çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ya da iÅŸ bulamayan var. Biz de mecburen evimizi geçindirmek için buralardayÄ±z. AKP olmasÄ±n artÄ±k. Ä°ÅŸsizlik bitmiyor.” DiÄŸer iÅŸçi kadÄ±n biraz da sinirlenerek giriyor araya: “TaÅŸeronum ben ve hiçbir parti bizi düÅŸünmüyor. Hangisi gelirse gelsin hepsi kendi koltuÄŸunu düÅŸünüyor. Kullanmak için kullanacaÄŸÄ±m oyumu. Hiçbirine inancÄ±m yok.”

Suriyeli iÅŸçiler kadÄ±n iÅŸçilerin de dilinde, bir yandan kÄ±zmak istemiyorlar ancak “Ä°ÅŸimizden oluyoruz onlar yüzünden” diyor biri diÄŸeri ise arkasÄ±ndan, “SavaÅŸÄ±n maÄŸdurlarÄ± onlar aslÄ±nda suçlarÄ± yok” diyor. Ä°ÅŸsizlik, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n kötülüÄŸü... Sorunlar arka arkaya sÄ±ralanÄ±yor. Her konuÅŸan kadÄ±n “ArtÄ±k gitsin” diyor, ama kafalarÄ±nda da sorular: “Herkes ÅŸikayetçi, asgari ücretten ÅŸikayetçi, hayat pahalÄ± diyor da neden hala tepemizde, nasÄ±l oluyor bu?”

www.evrensel.net