Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı'ya: Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki polemik devam ediyor.

Ahmet Hakan kendisine “Çoktan madara olmuş bir muhbir” diyen Nagehan Alçı’ya "Bank Asya" hatırlatması yaparak, "Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?" dedi ve "Niye size hiçbir şey olmuyor meselesini de bir açıklığa kavuşturuver bi zahmet?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Alçı'ya cevap verdiği yazısından ilgili bölüm şöyle:

NAGEHAN! NE OLDU SİZİN ŞU BANK ASYA İŞİ?

NAGEHAN!

Bana ağır hakaretler etmiş, inanılmaz iftiralar atmışsın.

Et hakaretini, at iftiranı... Çekinme. Hiç çekinme.

*

Fakat bu arada elin değmişken...

Sizin Bank Asya’dan aldığınız bir kredi işi vardı ya... Ne oldu ona? Bir izah ediversen de öğrensek.

*

Ve yine elin değmişken... Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile hayatlarının karartıldığı bir dönemde...

Bank Asya’dan misler gibi kredi çekmenize rağmen niye size hiçbir şey olmuyor meselesini de bir açıklığa kavuşturuver bi zahmet.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan, 1 Haziran 2018 tarihli 'Gazeteciliğin geldiği son nokta'başlıklı yazısında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Nagehan Alçı'nın da gazeteciler arasında yer aldığı televizyon programıyla ilgili olarak 'Eskiden...Siyasetçiler madara olurdu. Bugün... Gazeteciler madara oluyor.' ifadelerini kullanmıştı. Nagehan Alçı da Ahmet Hakan’a verdiği cevapta “Çoktan madara olmuş bir muhbir." demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan'a: Çoktan madara olmuş bir muhbir

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 11:58

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