Şimşek: 'Vatandaş borç batağında' diyorlar, rakamları okuyamıyorlar

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kanal 7 televizyonunda Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi Programı'na katıldı.

Şimşek, doların kontrol altında olduğunu iddia ederek, “TL'de kayıplar oldu. Bunun bir iç, bir de dış boyutu var. Değer kaybının dış boyutunda 3 temel trend var. ABD doları yılbaşından bu yana tüm para birimlerine karşı değer kazandı. İkincisi, küresel olarak faizlerin arttığı bir dönemdeyiz. Üçüncü faktör ise petrol ithal eden ülkelerle ilgili. Petrolün bir anda 80 dolara çıkması TL'nin değer kaybına neden oldu” dedi.

Şimşek ayrıca Türkiye’nin az borçlu ülkeler arasında olduğunu ifade ederek, “Türkiye'nin bütün borcu yani içeri ve dışarıya borcu milli gelire oranı yüzde 142. Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 221. Yani Türkiye en az borçlu ülkeler arasında. Kim devletin aşırı borçlu olduğunu söylüyorsa rakamları okumayı bilmiyor demektir. 'Vatandaş borç batağında' diyorlar. 81 milyonun hane halkının borcunun milli gelire oranı yüzde 18. Dünyada bu oran yüzde 59” ifadelerini kullandı.

Para politikası ile ilgili endişelerin büyük ölçüde giderildiğini belirten Şimşek, Londra'da yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından kaynak akışının da başladığını ifade etti. (HABER MERKEZİ)

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