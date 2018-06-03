Seçim Günlüğü (3 Haziran 2018)

24 Haziran seçimleri öncesi İYİ Parti ile MHP arasındaki gerginlik sürüyor. Bursa'da İYİ Parti'ye 2 gündür saldırı gerçekleştiriliyor.

BURSA'DA İYİ PARTİ'YE SALDIRI

Bursa'da Emirsultan meydanındaki İYİ Parti seçim standına bir kez daha saldırı gerçekleşti, 6 kişi yaralandı.

Bursa'da İYİ Parti seçim standına ikinci saldırı

ESKİŞEHİR'DE İBRE 'MİLLET İTTİFAKI'NDAN YANA

Fatih Polat'ın haberi: Eskişehir’de 24 Haziran sonuçlarına dair en çok ortaklaşılan tahmin, ‘4 milletvekili Millet İttifakı, 3 milletvekili Cumhur İttifakı’ şeklinde.

Eskişehir’de ibre ‘Millet İttifakı’ndan yana

SURİYELİLER OY KULLANSA SONUÇ NE OLURDU?

24 Haziran seçimleri tüm memleketin gündemi olurken; Ercüment Akdeniz, ‘Suriyeliler oy kullansa sonuç ne olurdu?’ sorusuna yanıt aradı.

Suriyeliler oy kullansa sonuç ne olurdu?

GAZİ'DE EVİN BÜYÜKLERİ CHP'YE GENÇLERİ HDP'YE

Nazife Yaşar ile Mehmet Özer, İstanbul Gazi Mahallesi'nde kahveleri, dernekleri, mahalle aralarını gezdi, vatandaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştu.

Gazi Mahallesi’nde evin büyükleri CHP’ye, gençleri HDP’ye oy verecek

PENDİK'TE SEÇİMİN NABZI

Gizem Örnek, İstanbul Pendik'te pazarı, mahalleleri dolaşıp kadınlarla 24 Haziran'ı konuştu. Güçlü bir dönüşüm rüzgarı yok, ancak temel gündem ekonomi.

Pendik'te seçimin nabzı: Kadınlar çelişkiler arasında bir yol arıyor

DENİZLİ'DE İŞÇİLERLE SEÇİM SOHBETİ: HER SEÇİM AKP'YE YARADI

Hilmi Mıynat, 2015’deki her iki seçimde de AKP’nin birinci parti, referandumda ise ‘Hayır’ın önde çıktığı Denizli’de tekstil işçileriyle seçimleri konuştu.

Tekstil işçileri ile seçimleri konuştuk: Her seçim patronlara yaradı

www.evrensel.net