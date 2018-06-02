Denizli 11'inci Komando Tugayında askerler yemekten zehirlendi

Denizli 11'inci Komando Tugayında yemekten zehirlenen 60'dan fazla askerin hastaneye gönderildiği ve sayının artmasından endişe edildiği belirtiliyor.

Denizli'deki askeri kışlada mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 60'dan fazla asker hastaneye gönderildi. Kışlada başka birçok askerin de rahatsız olduğu ve sayının artmasından endişe edildiği belirtiliyor.

Denizli'de 11'inci Komando Tugayında yemekten zehirlenen 60'dan fazla askerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kışlada bulunan başka birçok askerin de benzer şikayetlerinin olabileceği belirtilirken sayının artmasından endişe ediliyor. Hastaneye sevk edilen askerlerin bazılarının serum tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kışlada daha önce de yemeklerin koktuğundan şikayet ediliyordu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Denizli Valisi Hasan Karahan'ın imzası ile İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada "02.06.2018 tarihinde Denizli Tugay Komutanlığında; toplam 57 askerde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Bu askerlerin 5 tanesi sabah Denizli Devlet Hastanesine peyderpey gönderilmiş olup bu askerler zehirlenme olarak değerlendirilmemiştir. Akşam saat 19:00 da toplu olarak askerler Tugay revirine başvurmuştur. Askeriyenin araçları ile 17 tanesi Denizli Devlet Hastanesi’ne gönderilmiş, 6 tanesi taburcu edilmiş, 11 tanesi halen hastanede tedavi altındadır. Olay daha sonra 112’nin bilgisi olduktan sonra 3 asker Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne ve 3 askerde Servergazi Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Daha sonra 6 asker daha Pamukkale Üniversitesi’ne sevk edildi. 23 asker şu anda Tugay revirinde tedavi altında olup gerekli görülenler sevk edilecektir. Askerlerimizin hayati tehlikeleri yoktur. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Manisa'da da geçen yıl 700'ü aşkın asker yemekten zehirlenmiş, 1 asker hayatını kaybetmişti. (Denizli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 00:53

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