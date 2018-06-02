4’üncü Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödül Töreni gerçekleşti

DİSK, KESK, TMMOB, Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve ALİKEV tarafından Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödül Töreninin 4'üncüsü gerçekleştirildi.

DİSK, KESK, TMMOB, Eskişehir Bilecik Tabip Odası ve ALİKEV tarafından düzenlenen 4’üncü Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödül Töreni yapıldı. Tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine atfen düzenlenen ödül töreninde, 4’üncü Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri Ahmet Şık ve "Savaş temel hak sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ne verildi.

Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi Eylemleri sırasında 2 Haziran gecesi dövüldüğü Sanayi Sokak'ta düzenlenen anmanın ardından Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödül Töreni düzenlendi. Ali İsmail Korkmaz’ın Annesi Emel Korkmaz, abisi Gürkan Korkmaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Gaye Usluer, Utku Çakırözer, TTB Merkez Konsey üyeleri, HDP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık, Eskişehir’de bulunan emek ve demokrasi güçlerinin temsilcileri ve çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı törende önce Gezi Eylemlerini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Fotoğraf: Eylem Lodos/EVRENSEL

4’üncü Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Akif Aladağ yaptı. Aladağ’ın açılış konuşmasının ardından Yıldız Çiçek Sivri ve Hatice Aydoğan kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Şair Rahmi Emeç’in Ali İsmail Korkmaz için yazdığı "Ali İsmail Bizim En Acılı Evimizdir" şiirinin de okunduğu törende Ali İsmail Korkmaz’ın Annesi ve Abisi Gürkan Korkmaz sahneye çıkarak konuşma yaptı.

'ALİ İSMAİL’İN RUHU BURADA'

Törene katılanlara teşekkür eden Anne Emel Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz’ın gençlerin bedeninde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Anne Emel Korkmaz, “Hepinize çok teşekkür ediyorum Ali İsmail’i yaşattığınız için, onun anısına bugün burada olduğunuz için. İnanın konuşacak o kadar çok şey var ki ama boğazım düğümleniyor. Ali buraya öğrenci olarak geldi. Hayatta kalsaydı öğrencilerinin karnelerini hazırlıyor olacaktı ama maalesef katiller tarafından elimizden alındı. Ama yine de Ali İsmail sadece bedenen aramızda değil. Ali İsmail’in ruhu burada, aramızda. O, yüzlerce, binlerce gencin yüreğinde yaşıyor. Binlerce anne ve babanın evladı olarak evinde, bunu biliyorum. Ali İsmail yaşasaydı şimdi bugünlerde öğrencilerinin karnelerini dolduruyor olacaktı” dedi.

Fotoğraf: Eylem Lodos/EVRENSEL

Aradan 5 yıl geçmesine rağmen Ali İsmail’in unutulmadığını ve unutturulmadığını kaydeden Gürkan Korkmaz, ALİKEV ile gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Gürkan Korkmaz, “Acılarımız hiç dinmeyecek, acılar artarak devam ediyor. Acıların değil mücadelenin ateşini arttırmalıyız. Ali İsmail mücadelesinin ışığı olacak, yanan ateş mücadelenin ateşi olacaktır” diye konuştu.

AHMET ŞIK: BİLİYORUZ EMRİ SEN VERDİN AMA SEN DE BİL Kİ HÜKMÜ HALK VERECEK

Anne Emel Korkmaz 4. Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödül’ünü gazeteci Ahmet Şık’a sarılarak verdi. Duygusal anların yaşandığı törende ödülünü alan Şık, “İçimden geçenleri aktaracak sözcüklerin tümü kifayetsiz kalıyor. Halkın hekimleriyle birlikte Ali İsmail kardeşimin adına verilmiş bir ödülü Emel Annemizin elinden aldım, çok teşekkür ediyorum. Sinevizyonu izlerken herkes gibi ben de duygulandım. Çok öfkelendim, ama en çok da umutlandım. Öfkelendim, çünkü 5 yıl önce bir sokakta devletin resmi faşistleriyle sivil faşistleri düşlerinde özgür dünya hayali kuran, düşlerinde kurduğu özgür dünyanın hayali gülüşüne yansıyan Ali İsmail kardeşimizi döverek öldürdüler. Bakın basit bir şey değil, döverek öldürdüler. Kimsenin acısını deşmek istemiyorum, aksine öfkelenmeniz için söylüyorum. Bugün Emel Anne ‘ben buraya ilk geldiğimde bu sokağa girdiğimde çok şaşırdım, sapa bir yer sanmıştım’ dedi. Emel Annenin dediği gibi sapa bir yerde değil, ortalık bir yerde oldu. Evet, her şey herkesin gözü önünde oldu bu ülkede. Hala da olmaya devam ediyor. Ve bunların sorumlusu suçu da itiraf etti, dedi ki ‘emri ben verdim’. Biliyoruz emri sen verdin ama sen de bil ki hükmü halk verecek. Bu gazeteci olarak aldığım son ödül. Ve benim için çok ayrı da bir anlamı var. Ödüle değer bulunduğumda o zaman kendimi gazeteci diye tanımlıyordum. Şimdi farklı bir mecra seçtim. Bu karışıklık için özür diliyorum sizlerden. Teşekkür ediyorum tekrar” dedi.

Fotoğraf: Eylem Lodos/EVRENSEL

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyeleri ise 4. Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödül’ünü CHP PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer’den aldı. Ödül alan TTB Merkez Konsey üyeleri adına konuşan TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB’nin Sağlıkta Dönüşüm Projesine ve Şehir Hastanelerine karşı çıktığı; barış dediği, üniversiteden atılan akademisyenlere, cezaevine atılan öğrenci ve gazetecilere sahip çıktığı için TTB’nin üzerine gidildiğini söyledi.

Ödül töreninin ardından moderatörlüğünü Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Faik Alkan’ın yaptığı, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Ahmet Şık’ın konuşmacı olarak katıldığı barış temalı bir söyleşi düzenlendi. (Eskişehir/EVRENSEL)

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