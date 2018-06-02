Bartın Amasra'da direnişteki HEMA işçilerine destek ziyareti

Amasra'da zorla ücretsiz izne çıkarıldıkları ve ücretleri ödenmediği için direnişe geçen HEMA işçilerine Eğitim Sen, ÖDP ve CHP destek verdi.

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Köyü'nde HEMA'ya bağlı Denfa adlı taşeron şirkette çalışan maden işçileri, ücretsiz izine çıkarılmaları üzerine 29 Mayıs Salı günü şirket önünde direniş çadırı kurarak oturma eylemi başlattı. Ayrıca ücretsiz zorunlu izine çıkarılan 120 işçi, taşeron şirketten 3 aylık alacaklarının bulunduğunu belirtiyor. İşçiler, ücretlerinin bir an önce ödenmesini ve işbaşı yapmalarının sağlanmasını talep diyor.

Fotoğraf: Eğitim Sen Bartın Şubesi

Şirket önünde direnen işçileri Eğitim Sen Bartın Şube ve Amasra temsilciliği üye ve yöneticileri ile ÖDP ve CHP Amasra örgütlerinin yöneticileri ziyaret etti.

Ziyarette Eğitim Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora , Eğitim Sen Amasra Temsilciliği Başkanı Recai Çakır ve ÖDP Amasra İlçe Başkanı Adnan Soylu birer konuşma yaparak işçilerin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti. İşçi temsilcileri de taleplerinin ısrarla takipçisi olacaklarını ve talapleri karşılanana kadar direneceklerini ifade etti.

Fotoğraf: Eğitim Sen Bartın Şubesi

(HABER MERKEZİ)

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