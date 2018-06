Kocaeli'de '24 Haziran Türkiye'nin Seçimi' başlıklı panel

Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Kocaeli Dayanışma Akademisinden '24 Haziran Türkiye'nin Seçimi' başlıklı panel: Seçimleri demokrasi yanlıları kazanacak.

İzmit'te Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Kocaeli Dayanışma Akademisinin ortaklaşa düzenlediği "24 Haziran Türkiye'nin Seçimi" başlıklı panele çok farklı kesimlerden, değişik partilere oy verecek yurttaşlar katıldı. Kocaeli Dayanışma Akademisinden (KODA) Prof. Dr. Nilay Etiler'in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte; CHP PM Üyesi Prof. Dr. Yüksel Taşkın, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve gazeteci Kemal Can konuşmacı olarak katıldı.

Cezaevinde tutsak olan HDK Eş Sözcüsü ve KODA üyesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'ya selam gönderilen etkinlikte, Oy ve Ötesi'den Yeşim Elmas'ın sandık güvenliğine dair verdiği bilgiler de paylaşıldı.

'AKP'NİN ETRAFINDAKİ KİŞİLERE ULAŞMAMIZ LAZIM'

Panelde ilk olarak konuşan CHP PM üyesi Prof. Dr. Yüksel Taşkın, siyasette kapanma dönemi yaşandığını ifade etti. Sürdürülemez bir durumun ortada olduğunu ifade eden Taşkın, "Bu ülke kanıyor, acı var, mağduriyetler var. Günümüzde toplumun gerisine düşen bir devletimiz var. Siyasette bir kapanma dönemi yaşıyoruz. Hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Sürdürülemez bir durum var ortada" diye konuştu. Sürece seçim odaklı bakılmaması gerektiğini aktaran Taşkın, "Diyelim ki seçimi kaybettik, ertesi gün mücadele etmeye devam edeceğiz. Seçim odaklı bakmayalım, uzun odaklı mücadele edilmeli. Öncelikle düzgün bir anayasa yapmamız lazım. Devletten bir şey beklemiyorum, toplumdan beklentim var. Baskın seçimle muhalefetin toparlanamayacağını düşündüler. Düşündükleri olmadı. Toplum biriktiriyor, o enerji, ahlaki üstünlük, inanç bizde. Kararlılığımızı sürdüreceğiz, bunu gözlemliyorum" dedi. İttifak tartışmalarına da değinen Taşkın, "HDP'nin de içinde olması gereken sıfır baraj ittifakı parti meclisimizde de konuşuldu ama hepinizin de bildiği gibi, burada değinemeyeceğim nedenlerle yapılamadı. Eminim ki HDP barajı aşacaktır. Bu seçimde siyasette aktör çeşitlenmesi sağlandı, HDP var, Saadet Partisi var, İyi Parti var. Bu seçimde otoriterlik yanlıları ve demokrasi yanlıları olarak bölündük. Ama demokrasi yanlıları kazanacak. Seçimlerde iki şey belirleyici olacak, biri metropollerin tercihi diğeri de gençlerin tercihi. AKP'nin etrafındaki kişilere ulaşmamız lazım, sosyal medyanın dışına çıkarak insanlarla temas kurmalıyız. Çok çalışmamız lazım" dedi.

'ONLAR YENİLMEZ DEĞİL'

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan/EVRENSEL

Taşkın'ın ardından konuşan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, sözlerine "Bu iktidarı göndermeniz gerekiyor" diye başladı. "24 Haziran'da bugün içinde yaşadığımız otoriterliği kurumsallaştırıp kurumsallaştırmamayı oylayacağız" diyen Kerestecioğlu, "Tek amaçları o koltuğu terk etmemek, yargılanmamak ve rant ekonomisini devam ettirmek. Onlar yenilmez değil, bunu kavrayarak mücadele etmemiz gerekiyor" dedi. 24 Haziran'ın sonrasında bambaşka bir güne uyanılacağını ifade eden Kerestecioğlu, "24 Haziran biz kadınlar için de önem arz ediyor. Kadınlar mücadeleyle elde ettikleri hakları vermeye razı değil. 24 Haziran'da bambaşka bir dünyaya uyanacağız, buna inanıyoruz. O yüzden 1 oy HDP'ye, 1 oy Demirtaş'a diyorum" diye konuştu.

'YÖNETEMEME KRİZİ YAŞIYORLAR'

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Can ise, "İzlenimlerimi paylaşmak istiyorum" diyerek sözlerine başladı. Farklı bir atmosfer yakalandığını aktaran Can, "Seçim tartışmalarından çok kısa süre önce 'Seçimlerle değişmeyecek' hissi vardı ama şu son günlerde bu havanın dağıldığını görüyorum. Farklı bir atmosfer yakalandı. İktidar tarafında ayar ve psikoloji bozukluğu gözlemlenebiliyor. Zorlandıkları çok açık, yönetememe krizi yaşıyorlar. Umutlu olmayı mutlu kılan ama sevinmek için de erken bir durum var ortada" dedi. İktidarın sürdürülemeyecek olduğunun altını çizen Can, "Bu seçim nasıl biterse bitsin, yıllardır devam eden iktidar sürdürülebilir bir şey değil" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

