TAYAD’lı Aileler: AKP yönetemedikçe saldırıyor

Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapan TAYAD'lı aileler, tutuklulara yönelik hak ihlallerini ve tek tip elbise dayatmasını protesto etti.

İstanbul Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen TAYAD'lı aileler, hapishanelerdeki sürgünler, sevkler, hak ihlalleri ve dayatılan tek tip kıyafete karşı eylem yaptı. Aileler “Suçlu değil devrimciyiz, tek tip elbise giymeyeceğiz” pankartı açtı ve “Devrimci tutsaklar onurumuzdur”, “Tek tip giymedik, giymeyeceğiz” sloganlarını attı.

TAYAD’lı aileler, yaptıkları basın açıklamasında “Balıkesir Burhaniye T Tipi Hapishanesinde tutsak Grup Yorum üyesi Betül Varan’a işkence yapılmıştır ve Betül Varan gördüğü işkenceden kaynaklı 1 haftalık rapor almıştır. Adana F Tipi Hapishanesinde tutsak DEV-GENÇ’li Hakan İnci mahkemesi için İstanbul’a getirildiğinde mahkeme öncesi Metris Hapishanesine götürülmüş ve hapishane girişinde ayakkabı araması adı altınca kendisine işkence yapılmıştır” dedi.

Yönetemedikçe saldıran AKP faşizminin saldırılarının içerde tutsakların, dışarda TAYAD’lı ailelerin direnciyle karşı karşıya kaldığını aktaran aileler, “Haklı ve meşru olan bizleriz, ülkemizi emperyalizme peşkeş çektiren sizlersiniz. Kazanacak olan bizleriz, kaybedecek olan sizlersiniz” dedi. Emperyalizmin devrimcileri teslim almak için işbirlikçileri aracılığı ile uygulamak istediği tek tip elbise politikalarını özgür tutsaklarla ve ailelerin mücadelesiyle parçalayacaklarını aktaran TAYAD’lı aileler, zulmün önünde boyun eğmeyeceklerini söyleyerek eylemlerini sonlandırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

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