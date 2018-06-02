Ümraniye'deki trafik kazasında 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri yol kenarındaki araçlarına binerken bir otomobil işçilerin arasına daldı, 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.

Ümraniye'de bir otomobil, yol kenarındaki araçlarına binmeye çalışan park ve bahçeler görevlilerinin arasına daldı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Ümraniye TEM otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımındaki kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli işçiler, mesai bitiminde kendilerini almaya gelen minibüse binmek için hazırlık yapıyordu. Çim biçme makinelerini yol kenarına çıkaran işçiler minibüse bineceği sırada hızla gelen bir ticari araç aralarına daldı. İşçiler, bu araç ile minibüs arasında sıkıştı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.(DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 19:35

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