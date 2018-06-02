Pir Sultan Abdal Kültür Derneği: Tutuklananlar serbest bırakılsın

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri, tutuklanan üyeleri ve yönetcilerinin serbest bırakılması taleplerini yineledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) üyeleri, tutuklanan üye ve yöneticilerinin serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, PSAKD Genel Başkan Yardımcısı ve Erzincan Şube Başkanı Erol Yeter ve İstanbul Şube üyesi hasta tutsak Haydar Yıldırım'ın aralarında bulunduğu üyelerin tutuklanması protesto edildi. Eylemde ”Üyemiz hasta tutuklu Haydar Yıldırım serbest bırakılsın” pankartı açan kitle “Haydar Yıldırım yalnız değildir", “Haydar Yıldırım’ı özgür bırak” dövizleri açtı. Sık sık “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın”, “Aleviler vardır, Alevilik haktır”, “Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganları atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına Genel Başkan Yardımcısı Necla Gün gerçekleştirdi. Gün, açıklamasına “Haydar Yıldırım, 8 aydır tutuklu ve %80 engelli raporu var. Olağan koşullarda gözaltına bile alınmaması gerekir. Fakat AKP faşizmi tarafından evi basılarak gözaltına alındı. Erol Yeter, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkez Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Erzincan Şube Başkanı, 6 aydır tutuklu” dedi. Gün, üyelerinin haklarında suç oluşturacak hiçbir kanıt olmamasına rağmen tutuklu olduğunu ve AKP hükümetinin kendinden olmayan herkesi baskı ve tehditle sindirmeye çalıştığını söyledi. Necal Gün, seçimler yaklaşınca yeni bir açılım paketiyle gelen AKP’nin Alevileri asimile etmeye yönelik girişimlerine boyun eğmeyeceklerini ve doğru buldukları yoldan asla vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi. Gün “Erol Yeter ve Haydar Yıldırım başta olmak üzere tutuklu bulunan tüm canlarımız serbest bırakılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Gün, her hafta cumartesi saat 14.00’te Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklamasına çağrıda bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)

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