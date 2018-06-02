Sendikalaştıkları için işten atılan Sibaş işçileriyle dayanışma

Aydın Söke'deki Sibaş Gıda fabrikasından sendikalaştıkları için çıkarılan işçilerle dayanışma etkinliği düzenlendi: Kazanmak için tek yol dayanışma.

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Sibaş Gıda fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan işçilerle dayanışma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çeşitli siyasi partiler ile kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Sibaş Gıda fabrikasında çalışan ve Tekgıda-İş sendikasına üye oldukları için 6 Mart 2018'de işten atılan 51 işçi için Söke’de dayanışma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, HDP Aydın Milletvekili Adayı Ferhat Tunç, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz, CHP Emek Büroları MYK üyesi Doç. Dr. Ali Petek, İyi Parti Söke örgütü üyeleri, çok sayıda sendika temsilcisi ile Söktaş Nazilli’den Uğur Soğutma ve Mondial işçi temsilcileri de katılarak işçilere destek verdi.

‘YASALAR İŞÇİ KIYIMINI ÖNLEMİYOR’

Etkinlikte konuşan Sibaş işçisi Muhammed Yıldız, dayanışma gösteren herkese teşekkür ederek “Biz Sibaş işçileri olarak patron ve yandaşlarının işçi haklarını gasbetmesine dur dedik” diye konuştu. Yasaların işçileri değil patronları koruduğunu söyleyen Yıldız, “Bizler insanca yaşamak ve medeni şekilde çalışmak istiyoruz. Yasal haklarımızı kullanıyoruz. Yasalar işçi haklarını korumuyor, işçi kıyımlarını önlemiyor. Sendikayı bertaraf etmek için her şey yapılıyor. Grev hakkını içeren bütün yasalar iktidar tarafından erezyona uğratılıyor. Dayanışma ruhunu ülke geneline yaymak haktır. İşçiler birleşmelidir. Mango, Zara, Tayaş Gıda, Flormar işçileri, acınız acımız, direnişiniz direnişimizdir” dedi.

GÜRKAN: İŞÇİLERİN BOŞ VAATLERE KARNI TOK

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, önceki ziyaretinden bugüne Sibaş işçilerinin dayanışmayı büyütmüş olmalarını görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Sibaş işçilerinin kararlılığının sonuçlarının bugünden görüldüğüne vurgu yapan Gürkan, 24 Haziran seçimlerinin işçi ve emekçilerin hakları ve demokrasi açısından önemine de şu sözlerle dikkat çekti ve "Bizi yoksulluğa, işsizliğe itenler yine bugün meydanlarda boş vaat söyleyenlerdir. İşçilerin grevlerini yasaklamakla övünenler seçimde işçilerden oy almak için vaatlerini sıralıyor. Ama işçilerin artık boş vaatlere karnı tok” dedi.

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kötü gidişata dikkat çeken Gürkan, hem hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi hem de işçilere çağrıda bulundu: İngiltere’ye gidip para dilenenler bizim sorunumuzu çözemezler. Dolar kurunun artışı yine bize yansıdı. Bunun sonuçlarını hafifletmek için İngiltere karşısında diz kırıp para isteyenler dün "IMF borcunu bitirdik" diye övünenlerdi. Grevleri yasaklayanlar işçinin dostu olamaz. Bize "ya tek adam ya parlamento" diyorlar, biz ise gerçek demokrasi istiyoruz. Dünyayı güzelleştiren emekse yönetecek olan da işçilerdir. Tek değiştirici güç işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı birlik, dayanışma ve örgütlü güçle kazanacak.

TUNÇ: GREV HAKKINI KAZANMAK İÇİN SANDIĞA GİDELİM

HDP Aydın Milletvekili Adayı Ferhat Tunç, Sibaş işçilerinin 2 aylık mücadelesine dikkat çekti: Tunç, “Grev haktır ancak artık bu ülkede yasal hakkımızı bile kullanamıyoruz. AKP-MHP iktidarı bunu engelliyor. Meydanlarda din imandan bahsetmek kolay ama iş hakkı vermeye gelince kimse ortada yok. Demokrasinin olmadığı yerde acı olur, biz artık çekmek istemiyoruz. Muhalif olan herkesi düşman, vatan haini ilan ediyorlar. İşçinin hakkını almak için, grev hakkını kazanmak için 24 Haziran'da sandık başına gidelim” dedi.

‘HARAMİLERİN HAKİMİYETİ YIKILSIN’

Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte böyle bir direniş görmenin umut verici olduğunu söyleyen CHP Emek Büroları MYK üyesi Doç. Dr. Ali Petek ise “Yine yeniden işçi sınıfnın içinde olup mücadele bayrağını yükseltmeliyiz. 24 Haziran günü haramilerin hakimiyeti yıkılsın diye sandık başında olacağız. Türkiye'de işçi sınıfı yobazların karanlığını yenecek” dedi.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz da konuşmasında grev hakkının gasbedildiğini vurguladı: Bugün ülkede emek düşmanlığı kol geziyor. Grev, işçilerin en doğal hakkıdır. AKP’nin 16 yıllık iktidarında birçok işçi hayatını kaybetti, iş cinayetleri yüzlerce kat arttı. İşçiler olarak buna dur demeliyiz. Ekmeği büyüten bizlersek o zaman hakkımız olanı da alacağız.

‘KAZANMAK İÇİN DAYANIŞMADAN BAŞKA YOL YOK’

Söktaş ve Nazilli Uğur soğutmadan işçiler de Sibaş Gıda işçileri ile dayanışma içinde oldukarını ifade etti. İşçiler, “kazanmak için dayanışma ve mücadeleyi büyütmekten başka yol yok” dediler.

Etkinlik, Akbük Hacı Bektaş Veli Cemevi Korosu’nun söylediği türküler ve çekilen halaylarla sona erdi. (Aydın/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 17:21

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