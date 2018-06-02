Fenerbahçe'de seçim: Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleri ve renkleri

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Fenerbahçe'de seçim: Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleri ve renkleri

    • 02 Haziran 2018 15:49

    Fenerbahçe Olağan Kongresi’nde Başkan Adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

    Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda pusula renkleri ve yönetim listeleri bbelli oldu.

    Aziz Yıldırım için "sarı", Ali Koç için "beyaz" renk kullanılacak.

    Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları yönetim listelerini seçim divan başkanlığı'na iletti.

    Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

    AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

    Mithat Yenigün

    Mehmet Kocadon

    Nihat Özbağı

    Mahmut Uslu

    İlhan Yüksel Ekşioğlu

    Mehmet Şekip Mosturoğlu

    Ömer Temelli

    Önder Fırat

    Ozan Balaban

    Ahmet Özokur

    Fatih Öztürk

    Selim Kosif

    Ahmet Ketenci

    Metin Doğan

    ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

    Semih Özsoy

    Nevres Erol Bilecik

    Mehmet Burhan Karaçam

    Sevil Zeynep Becan

    Şaban Erdikler

    Mustafa Tankut Turnaoğlu

    Fethi Pekin

    Metin Şen

    Turhan Şahin

    Mustafa Kemal Danabaş

    Acar Sertaç Komşuoğlu

    Simla Türker Bayazıt

    Ömer Okan

    Burak Çağlan Kızılhan (DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 15:56
    www.evrensel.net
    ETİKETLER FenerbahçeAziz YıldırımAli Koç