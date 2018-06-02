Fenerbahçe'de gergin genel kurul: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Fenerbahçe'de gergin genel kurul: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

    • 02 Haziran 2018 18:25

    Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için yarıştığı olağan seçimli genel kurul gergin bir havada devam ediyor.

    Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken toplantı gergin bir havada devam ediyor. Genel kurulda Ali Koç'un konuşması sırasında arbede yaşandı.

    Fenerbahçe Kulübü seçimli olağan genel kurulunda Başkan Adayı Ali Koç'un konuşması sırasında büyük gerginlik yaşandı. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede Ali Koç'un konuşması sırasında Mevcut Başkan Aziz Yıldırım ile Koç'u destekleyen üyeler arasında tartışma çıktı.

    Fotoğraf: Can Erok/DHA

    Koç, konuşmasının sonuna doğru Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Aziz Yıldırım'ın, "Beni konuşma. Kimsenin elini sıkmadın" demesi üzerine Ali Koç tekrar kürsüye dönerek, "Başkanımız haklı bir serzenişte bulunuyor. 'Bir arkadaşımın elini sıkmadın' diyor. İşler öyle noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var" ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine kürsünün önünde büyük bir kalabalık oldu. Bu kalabalığı gören Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri buna tepki gösterdi. Bunun üzerine ilk önce asbaşkanlardan Ali Yıldırım bu kalabalığı dağıtmak üzere oraya gitti. Daha sonra Aziz Yıldırım da oturduğu yerden kalkarak kürsünün önünde bulunan kalabalığa sinirli bir şekilde yöneldi. Ali Koç da o bölgeye giderek kendisini destekleyen üyelerden sakin olmalarını istedi.

    Fotoğraf: Can Erok/DHA

    Ali Koç, kendisini destekleyen kongre üyelerine "Haksızlık yapıyorsunuz. Maçta değiliz, genel kuruldayız. Kendinize gelin lütfen. Derbi maçına çıkıyormuşuz gibi güvenlik önlemleriyle geldik buraya. İnsanın içini acıtıyor bu. Yapmayın böyle" diyerek serzenişte bulundu.

    Ali Koç, konuşmasının kalan bölümünü tamamlamadan sözlerine son verdi.

    Daha sonra kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise Ali Koç'u destekleyenler tarafından ıslıklandı. Koç, bunun üzerine üyelerin yanına giderek sakin olmalarını istedi.

    Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

    AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

    Mithat Yenigün

    Mehmet Kocadon

    Nihat Özbağı

    Mahmut Uslu

    İlhan Yüksel Ekşioğlu

    Mehmet Şekip Mosturoğlu

    Ömer Temelli

    Önder Fırat

    Ozan Balaban

    Ahmet Özokur

    Fatih Öztürk

    Selim Kosif

    Ahmet Ketenci

    Metin Doğan

    ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

    Semih Özsoy

    Nevres Erol Bilecik

    Mehmet Burhan Karaçam

    Sevil Zeynep Becan

    Şaban Erdikler

    Mustafa Tankut Turnaoğlu

    Fethi Pekin

    Metin Şen

    Turhan Şahin

    Mustafa Kemal Danabaş

    Acar Sertaç Komşuoğlu

    Simla Türker Bayazıt

    Ömer Okan

    Burak Çağlan Kızılhan (DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 18:48
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