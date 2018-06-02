Fotoğraf: Can Erok/DHA
Fenerbahçe'de gergin genel kurul: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için yarıştığı olağan seçimli genel kurul gergin bir havada devam ediyor.
Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken toplantı gergin bir havada devam ediyor. Genel kurulda Ali Koç'un konuşması sırasında arbede yaşandı.
Fenerbahçe Kulübü seçimli olağan genel kurulunda Başkan Adayı Ali Koç'un konuşması sırasında büyük gerginlik yaşandı. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede Ali Koç'un konuşması sırasında Mevcut Başkan Aziz Yıldırım ile Koç'u destekleyen üyeler arasında tartışma çıktı.
Koç, konuşmasının sonuna doğru Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Aziz Yıldırım'ın, "Beni konuşma. Kimsenin elini sıkmadın" demesi üzerine Ali Koç tekrar kürsüye dönerek, "Başkanımız haklı bir serzenişte bulunuyor. 'Bir arkadaşımın elini sıkmadın' diyor. İşler öyle noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine kürsünün önünde büyük bir kalabalık oldu. Bu kalabalığı gören Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri buna tepki gösterdi. Bunun üzerine ilk önce asbaşkanlardan Ali Yıldırım bu kalabalığı dağıtmak üzere oraya gitti. Daha sonra Aziz Yıldırım da oturduğu yerden kalkarak kürsünün önünde bulunan kalabalığa sinirli bir şekilde yöneldi. Ali Koç da o bölgeye giderek kendisini destekleyen üyelerden sakin olmalarını istedi.
Ali Koç, kendisini destekleyen kongre üyelerine "Haksızlık yapıyorsunuz. Maçta değiliz, genel kuruldayız. Kendinize gelin lütfen. Derbi maçına çıkıyormuşuz gibi güvenlik önlemleriyle geldik buraya. İnsanın içini acıtıyor bu. Yapmayın böyle" diyerek serzenişte bulundu.
Ali Koç, konuşmasının kalan bölümünü tamamlamadan sözlerine son verdi.
Daha sonra kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise Ali Koç'u destekleyenler tarafından ıslıklandı. Koç, bunun üzerine üyelerin yanına giderek sakin olmalarını istedi.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün
Mehmet Kocadon
Nihat Özbağı
Mahmut Uslu
İlhan Yüksel Ekşioğlu
Mehmet Şekip Mosturoğlu
Ömer Temelli
Önder Fırat
Ozan Balaban
Ahmet Özokur
Fatih Öztürk
Selim Kosif
Ahmet Ketenci
Metin Doğan
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Semih Özsoy
Nevres Erol Bilecik
Mehmet Burhan Karaçam
Sevil Zeynep Becan
Şaban Erdikler
Mustafa Tankut Turnaoğlu
Fethi Pekin
Metin Şen
Turhan Şahin
Mustafa Kemal Danabaş
Acar Sertaç Komşuoğlu
Simla Türker Bayazıt
Ömer Okan
Burak Çağlan Kızılhan (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 18:48