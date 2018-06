Fenerbahçe'de genel kurul: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için yarıştığı olağan seçimli genel kurulun ilk günü gergin geçti.

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken toplantının il günü gergin bir havada geçti. Genel kurulda Ali Koç'un konuşması sırasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağan genel kurulunda Başkan Adayı Ali Koç'un konuşması sırasında büyük gerginlik yaşandı. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede Ali Koç'un konuşması sırasında Mevcut Başkan Aziz Yıldırım ile Koç'u destekleyen üyeler arasında tartışma çıktı.

Koç, konuşmasının sonuna doğru Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Aziz Yıldırım'ın, "Beni konuşma. Kimsenin elini sıkmadın" demesi üzerine Ali Koç tekrar kürsüye dönerek, "Başkanımız haklı bir serzenişte bulunuyor. 'Bir arkadaşımın elini sıkmadın' diyor. İşler öyle noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine kürsünün önünde büyük bir kalabalık oldu. Bu kalabalığı gören Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri buna tepki gösterdi. Bunun üzerine ilk önce asbaşkanlardan Ali Yıldırım bu kalabalığı dağıtmak üzere oraya gitti. Daha sonra Aziz Yıldırım da oturduğu yerden kalkarak kürsünün önünde bulunan kalabalığa sinirli bir şekilde yöneldi. Ali Koç da o bölgeye giderek kendisini destekleyen üyelerden sakin olmalarını istedi.

Ali Koç, kendisini destekleyen kongre üyelerine "Haksızlık yapıyorsunuz. Maçta değiliz, genel kuruldayız. Kendinize gelin lütfen. Derbi maçına çıkıyormuşuz gibi güvenlik önlemleriyle geldik buraya. İnsanın içini acıtıyor bu. Yapmayın böyle" diyerek serzenişte bulundu.

Ali Koç, konuşmasının kalan bölümünü tamamlamadan sözlerine son verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise Ali Koç'u destekleyenler tarafından ıslıklandı. Koç, bunun üzerine üyelerin yanına giderek sakin olmalarını istedi.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A: SİZ DE FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ!

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan başkan adayı Ali Koç, ''Sayın Başkanım, pek çok kez kimse Fenerbahçe'den büyük değil dediniz. Sanırım şunu unuttunuz, siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz" dedi.

Seçim konuşmasını yapmak üzere davet edilen Ali Koç, tezahüratlar eşliğinde kürsüye geldi. Genel Kurul için statta bulunan üyeler alkışlarla tezahüratlarını sürdürürken, ''Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon" ve "Alemin Kralı Geliyor'' tezahüratlarında bulundular.

Ali Koç, konuşmasında şunları söyledi;

"Sayın başkanım, Fenerbahçe tarihine yazılacak çok önemli işlere imza attınız. Türk sporu için büyük hizmetleriniz oldu. Tesisleşme, stat salonumuz, amatör şubelere yatırım, hayatınızı Fenerbahçe'ye adadınız. Tüm bunlar için her Fenerbahçeli gibi yönetiminize minnettarım. 3 Temmuz saldırısında dik duruşunuz, kaçtı derken dönmeniz, kaçtı diyenlerin şu an kaçmış olması, bizlere vermiş olduğunuz cesaret sadece Fenerbahçe'ye değil, tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için özellikle minnettarız.

Fenerbahçe'mizin bütünlüğünü, geçmişini yarınlarını tehdit eden yaralardan bahsetmek istiyorum. İlk defa bu konulara değineceğim. Bu ağır yaralara baktığınız zaman taraftarın neden tepkili olduğunu, tribünlerin neden eskisi kadar dolu olmadığını, sokaktaki taraftarın neden kan ağladığını daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bu gerçekler içimizi acıtsa da yüzleşmek durumundayız. Sayın Başkanım, pek çok kez kimse Fenerbahçe'den büyük değil dediniz. Sanırım şunu unuttunuz, siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz.

İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı gördükçe, harcanan yüz milyonlarca Euro'ya rağmen neden istenen başarının gelmediğini, evdeki hesabın neden çarşıya uymadığını daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Siz kendi ilişki ve kararlarına göre Fenerbahçe tarihini görmezden geldiniz. Her başarıyı kendinize gördünüz, başarısızlığı başkasında gördünüz. Hem bugün, hem de genelde içinde bulunduğumuz durumlar hakkında neden öz eleştiri yapmadığınızı, 20 senedir neden pişman olmadığınız bugün daha iyi anlıyorum.

ALİ KOÇ: ALEX SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALIYDI

Başkanıma katılıyorum. Alex de Souza hiç bir zaman seçim malzemesi yapılmamalıydı. Bir konuda daha katılıyorum, gitme vakti gelmişti. Son döneminde ya hocamız, ya da Alex olacaktı. O kapıyı bir kere araladığınızda kapatamazsınız. Kendisi ile veda ediliş biçimini ise hiç hazmedemedim. Alex'e belgesel izni verilmemesi nasıl bir zihniyetin ürünüdür. Fenerbahçe imajına faydası mı zararı mı olmuştur, sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Kim ne yaparsa yapsın zaten Alex'i bu taraftarın gönlünden silemezsiniz. Sayın Başkanım, siz her yıl kendinize göre haklı nedenlerle futbolcuları ve hocaları yollarken, bizler de yıkım yaşıyoruz. En büyük zararı da çocuklarımıza veriyoruz. Bu zararın zirvesini maalesef Alex ile yaşadık. Veda etme ya da veda edememe şeklimiz ile çocuklarımızı kırdık. Bunu anlamak, görmek çok mu zordu?

İyi bir başkan teknik direktörle yarışmaz, gelecek yıl neye ihtiyacı var diye sorar. Kamuoyunu ikna edemeyecek sebeplerle yol verir mi? Kendisini şampiyon yapan, ertesi sene Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönen hocayı kardeşi sebebiyle yollar mı? Şampiyon yapan bir başka hocayı özel hayatı yüzünden ses kaydını yayınlayarak yollamaz. Camiamızdan uzaklaştırdığımız her insan suçlu ise beni de katın içine, hep kötü insanlar seçmişiz. Size göre hep onlar suçlu, herkesin uzaklaştırılması gerektirecek neden var.

Türk sporu artık bu nefret dili ile hep kendi içinde kavga ederek hak ettiği yerlere gelemiyor. Öncü olmayı hedeflerken sporun tüm paydaşlarının da benimsemesi gerekiyor.

'EN BÜYÜK HATALI TRANSFER VAN PERSIE'

Taraftar tribüne gelmezse yenilerini getiririm dediniz, inanamadım kulaklarıma. Hangi yenilerini getireceğiz. Sayın değerli kongre üyelerimiz, son yıllarda uğradığımız mali zararlar arasında neredeyse sistematik olarak hep gecikmeli olarak yapılan yanlış transferler ve bundan dolayı takımın birbirine uyum sağlayamaması, suçu oyuncularda arama refleksiyle - yılda bir iskeleti değişen takımımızda istikrar yakalanamamaktadır, hiçbir kurumda yakalanamaz. Biz kendi oyuncularımızı yetiştirmek zorundayız, sporcu fabrikası olmak zorundayız. Kanı sarı lacivert akan gençler yetiştirmeliyiz. Biz ne yaptık? Takımımızı hiç tanımayan Terraneo isimli zata tüm yetkileri verdik. O ne yaptı, tüm yetkiyi ona verdiğimizi söyledi, taraftarla en yakın oyuncuları bir anda harcadı ve yep yeni oyuncular aldı. Netice yine şampiyon olamadık. Tarihimizde en büyük yapılan hatalı transfer olan Van Persie'yi transfer ettik. Neredeyse hiçbir fayda alamadığımız ama dünyanın parasını yatırdığımız Van Persie'den bir şey alamadık.

AZİZ YILDIRIM: ALİ KOÇ SEN FUTBOLU YÖNET, BEN DE AMATÖR ŞUBELERİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç'a hitaben yaptığı konuşmada, "Sen futboldan çok iyi anladığını söylüyorsun. Gel futbolu sen al yönet. Ben amatör şubeleri yöneteyim. Gel ne sen ne kazan ne de ben. Kulüp kazansın" dedi.

Seçimli genel kurulda konuşan Aziz Yıldırım, "Muhalefetin en çok vurgu yaptığı şey bir değişim" diyerek, "Elbette değişim kaçınılmazdır. Doğru zamanda doğru yönde yapılıp bir akılla yönetiliyorsa gerekir. Yöneticilerin değişmesi olsa gerek. Sanki ben ve arkadaşlarımız başkan ve yönetim kurulu değişirse sihirli bir dokunuş gerçekleşmiş olacak. Bunları sizlere bırakıyorum. Değişimden anlaşılması gereken Fenerbahçe için neyin değişeceği olmalıydı. Ben ve arkadaşlarımın yönetimi bırakmasıyla yararlı bir değişime inansam bir an bile tenezzül etmeden yerine getiririm. Ali beye ve bana yapılan saygısızlığı kabul etmiyorum. Bunu affetmem. Yeni kuşaklar Fenerbahçe'de görevi devralacak. Fenerbahçe'nin 3 temmuzdaki hukuki şeyi tescil edilmesinden sonra olacak. Şimdi uğradığımız haksızlığın durumu ortada. Hala Yargıtay Fenerbahçe sen masumsun demedi. Bize bu zulmü yapanların yakasına yapışamıyoruz. Yargı kararı olmaksızın yapacağımız her şey zorbalık olur. Bunun için Yargıtay meselesi önemli. Ali Koç diyor ki Aziz Başkan merak etmesin biz takipçisiyiz. Ali Koç yanlış anlamış. Benim korkum falan yok. Ali kardeşim bu davanın takipçisi olacağını söylüyor. 101 kişi bir dilekçeyle Ali Koç'u şikayet etmiş ve kendisi ve ailesini töhmet altında bırakan şeyler varmış. Bunu her yerde gitti televizyonlarda anlattı. Şimdi ben Fenerbahçe Spor Kulübünün genel kurulu önünde soruyorum. Her gün o dilekçeden benim önüme binlercesi yazıyor. Ali Koç gerçekten bu durumun hesabını sorabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"3 temmuz ile ilgili hesaplaşmayı Ali Koç bu korku ve endişelerle yapabilir mi?" diyen Yıldırım, "Sadece bir dilekçeyle korkan Ali Koç bunu yapabilir mi. Fenerbahçelilik duruşu bu mu olmalı. Son derece yakışıksız bir ima ile biz sorumlu tutulduk bu dilekçeden. Ne biz buna tenezzül ederiz ne de böyle bir itibar olmasına göz yumarız. Ali Koç'a gelecek her şeyde her zaman kale gibi dururuz" diye konuştu.

Yıldırım, "3 Temmuz bir deprem etkisi oluşturdu" diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü;

Şikeci damgası yediniz işyerlerinde. Çocuklar okula gitmek istemedi. Herkes bu davadan vazgeçse ben vazgeçemem. Bu masum çocukların hatırı için susamam. Her buluşmada biber gazı yediniz. Köprüye yürüdünüz. Üzerinize gerçek mermi attılar. Bugünlerde devam eden etkileri var bunları küçümseyemezsiniz. Real Madrid'i düşünelim. Bir operasyon yapılıyor başkanı yöneticileri içeri girip en iyi oyuncuları ayrılıyor ve prestijleri düşüyor. Kendilerine kumpas yapan polislerin saçma sapan iddialarıyla UEFA'dan ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilip sezon gelirlerinden mahrum kalıyor. Ronaldo, Marcelo, Ramos gibi oyuncular olur muydu orada. Ya da bugün Şampiyonlar Ligi'ni alabilir miydi. Bizler camiamızın psikolojisini düzeltmek için bazı durumlarda hızlı ve radikal kararlar almak durumunda kaldık. Bazıları başarılı bazıları başarısız oldu. Bunlara bizi zorlayan 3 temmuzdur. Kim özür diledi Fenerbahçe'den. Fenerbahçe devlet eliyle mağdur edildi.

Aziz Yıldırım herkesle Fenerbahçe'yi kavgalı hale getirdi değil mi? Bunun sebebi hep Aziz Yıldırım. Hırsızın hiç mi suçu yok? Hiç birisiyle kavgamız benim şahsımla değildir. Maddi manevi bu kulüpten haklarını alan bu sporcular hak ettikleri muameleyi gördüler. Sezonun ortasında rakip kulüplerle sözleşme imzalayan adamlar var. Ben Fenerbahçe'nin hukukunun hakkını savundum. Başka kulüplerle kötü olmak için biz ne yaptık. Her zaman büyük taraftarıyla ezici bir gücüz. Bu gücü aşağı çekmek isteyenlerin olmasından daha doğal ne olabilir. Biz her zaman iyi niyetli rakiplerimize iyi niyetle karşılık verdik. Tam da bu neden hukuku sonuna kadar savunacak olduğumuzu düşündüğümüz için bu göreve talip oluyorum.

AZİZ YILDIRIM: ALİ KOÇ ADAY OLDU, CAMİANIN ODAKLANMASINI BOZDU

Ali Koç defalarca televizyonlarda bu seçimde kazanamazsam bir daha aday olmayacağım. Bu durumun camiada ikilik oluşturacağını camiaya zarar vereceğini söyledi. Ben bu tutumuna saygı gösterebilirdim. Çünkü az önce söylediğiniz gibi camianın aynı hedefe odaklanması çok önemli. Sevgili kardeşim Ali neden bunları 19 ay önce dile getirmedin. Neden camianın odaklanmasını bozdun. Bu sene tribününde yaşadığımız isteksizliğin seçim yarışıyla hiç mi ilgisi yok. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe Türkiye'ye futbolu kurumsallıkla tanıştırdı. Bizimle yarışamadıkları her zaman devlete sığındılar. Asıl şike işte budur. Bize karşı haksız rekabet yaptılar. Fenerbahçe'ye yapılan 3 temmuz kumpası bütün hasetçilere yağ sürdü ve diğerleri hak etmedikleri ödülleri paylaştılar.

3 Temmuz, maddi manevi büyük bedellere mal oldu. Bu dönemde hem kurumsallaşmaya hem profesyonelleşmeye verdiğimiz önem doğrultusunda çöken moralleri yükseltmek için ani kararlar verdik. Bazıları olumsuz oldu bunu kabul ediyorum. Ali Koç sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim koyacak. Sen futboldan çok iyi anladığını söylüyorsun gel futbolu sen al yönet gel ben amatör şubeleri yöneteyim. Gel ne sen ne kazan ne ben. Gel kulüp kazansın.

Aziz Yıldırım son olarak, 1 milyon üye projesi yaptıklarını dile getirerek, "Senin yerlerin yardımcı olsun dedik hiçbir şekilde yardımcı olmadın. Senin yönetimde 2 arkadaş bana sürekli sallıyor. Galatasaray ve Beşiktaşlıları bu kulübe ben üye yapıyorum diye. Aziz Yıldırım bilerek bunları ye yapmaz. Bilmeden yapmışımdır. Ama oda bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diye. Ben 1998'de geldiğimde bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diye sloganım vardı. Ondan sonra yıllar geçti 1 milyon üye projesini yaptık. Bunu Fenerbahçe halka insin diye 2006'da düşündüm. Bunları Şekip beylere verdik ve çalışmalar yaptık. Bir kişi ben Fenerbahçeliyim diyorsa zaten problem yok o üye olur. Ama ben onun geçmişini bilemem. Hatalar yapmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A YANIT

Yıldırım'a "Mentaliteden ve felsefeden gerçekten anlamıyorsunuz" diyen Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını açık artırmaya çıkartmışsınız. Mentaliteden felsefeden gerçekten anlamıyorsunuz. Madem para verebiliyorsunuz, niye vermiyorsunuz, illa bir aday mı çıkması lazım? Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için sizin dopinginiz oluyorsam, ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

'BİNLERCE İNSANIN AİDATINI ÖDÜYOR MUSUNUZ, ÖDEMİYOR MUSUNUZ?'

Yıldırım'ın 'başka takım taraftarlarını üye yapmadım' çıkışına tepki gösteren Koç, "Siz başka takımın taraftarlarını üye yapmadım diyorsunuz ya; Ali Koç da sosyal medyadan duymuş falan diyorsunuz, duymuş falan yok, yapıyorsunuz. Siz bunu televizyonda kabullendiniz. 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' derken bunu kastettiğinizi zannetmiyordum. Hatta binlerce kişinin aidatlarını ödüyorsunuz. Mehmet Ali Erbil de söyledi. Size soruyorum; binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Ben bunu soruyorum. Ben karımın, kayınvalidemin ödüyorum. Neyiniz varsa getirin" şeklinde konuştu.

Sayın Ali Yıldırım şahidimdir. En kötü günlerimizde, yemekhanede toplanmıştık. Aykut hoca vardı. 5 kişi falandık. Biz bu takımı şampiyon yapmalıyız, pamuk eller cebe. Herkes 10 milyon çıkartsın. Dedim mi, demedim mi? 'Yapılan bir suç duyurusundan korkan bir adam Fenerbahçe'nin haklarını nasıl koruyacak' dediniz. Size Allah korusun bir şey olsa kulübün haklarını kimse koruyamıyor mu? Sayın Selim Soydan bana geldi, benim nasıl bir FETÖ projesi olduğumu anlattığınızı anlattı. Sayın Mahmut Uslu da ben yönetici olsaydım bu kupayı kaldırtmazdım dedi. Ben o gün sahada gaz yedim. Yönetiminizde olan birçok insan da vardı. Ben mi kaldırttım o kupayı" dedi.

Koç son olarak Yıldırım'ın, kendisinin vereceği paranın bir milyon fazlasını vereceğini açıklamasının ardından, "Bir fazlasını vereceğim ne demek? Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben bir fazlasını vereceğim. Kolay gelsin" diyerek sözlerini noktaladı.

YILDIRIM: GELSİN O DA AYNI PARAYI VERSİN, KULÜBÜN PARASI OLSUN

Daha sonra Aziz Yıldırım kısa süreli kürsüye gelirken kısa konuşmasında şu açıklamalara yer verdi: "Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon avro bu kulübe veriyorum. Gelsin o da aynı parayı versin, kulübün parası olsun. Yaşasın Fenerbahçe. Spor magazini, futbolcu magazini olmuş konular anca alkış alır.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listeleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Mithat Yenigün

Mehmet Kocadon

Nihat Özbağı

Mahmut Uslu

İlhan Yüksel Ekşioğlu

Mehmet Şekip Mosturoğlu

Ömer Temelli

Önder Fırat

Ozan Balaban

Ahmet Özokur

Fatih Öztürk

Selim Kosif

Ahmet Ketenci

Metin Doğan

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Semih Özsoy

Nevres Erol Bilecik

Mehmet Burhan Karaçam

Sevil Zeynep Becan

Şaban Erdikler

Mustafa Tankut Turnaoğlu

Fethi Pekin

Metin Şen

Turhan Şahin

Mustafa Kemal Danabaş

Acar Sertaç Komşuoğlu

Simla Türker Bayazıt

Ömer Okan

Burak Çağlan Kızılhan (DHA)

