‘Rize çayının fiyatı Afrika’nın bile gerisinde’

CHP Rize Milletvekili Adayı Remzi Kazmaz, 2 lira 45 kuruş olarak açıklanan çay alım fiyatının Çin ve Afrika’nın gerisinde olduğunu belirtti.

CHP Rize Milletvekili Adayı Avukat Remzi Kazmaz, AKP hükümetinin 2 lira 45 kuruş olarak açıkladığı çay alım fiyatının Çin ve Afrika’nın gerisinde olduğunu belirtti.

Rizelilerin, ana geçim kaynağı olan çayda hak ettikleri karşılığı bulamadığını vurgulayan CHP Milletvekili Adayı Remzi Kazmaz, dünyadaki çay fiyatlarıyla ilgili çarpıcı rakamlar verdi:

Dünya Bankası’na göre, ortalama çay fiyatı kilo başına 2,64 dolardır. Uluslararası Çay Komitesi verilerine göre, Sri Lanka’da çayın kilosu 4,21 dolar. Kenya, Burundi, Kongo, Madagaskar, Mozambik, Ruanda, Tanzanya ve Uganda gibi Afrika ülkelerindeki çay fiyatı 2,30 ile 2,39 dolar bandındadır. Dünya Bankası çayın ortalama fiyatını 2018’de 2,81, 2019’da 2,83 ve 2020’de 2,84 dolar olarak öngörüyor.

Açıklanan yaş çay alım fiyatına da değinen Kazmaz, “15 yıldır Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda olduğu AK Parti Hükümeti, yaş çay alım fiyatını 2 lira 45 kuruş yani 54 cent olarak açıkladı. Rizelinin binbir emekle yetiştirdiği çayın değeri 1 doların bile altında. Çay, AK Parti döneminde 1 doları bile geçememiştir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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