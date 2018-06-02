Savaşta ve barışta müzik

Özlem Ertan, 46. İstanbul Müzik Festivali’nde sahne alan Amerikalı mezzo-soprano Joyce DiDonato’nun konserini yazdı.

Özlem ERTAN

Bizans döneminden beri ayakta duran Aya İrini’nin büyüleyici bir atmosferi olduğunu kimse inkâr edemez. Bu eski kilise, yüksek kubbesindeki haç motifi ve ulvi havasıyla eşiğinden geçen herkesi etkisi altına alıyor. Orada müzik dinlemek ise unutulmaz bir deneyim.

1 Haziran akşamı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali’nde, Amerikalı mezzo-soprano Joyce DiDonato’yu dinlerken tam da bunlar geçiyordu aklımdan. DiDonato’nun eşsiz yorumuyla tarihin büyüsü kol kola girmişken başka ne geçebilirdi ki?

İLHAM VERİCİ PROJELER

Kansas doğumlu olması nedeniyle “Yankee Diva” olarak da anılan Joyce DiDonato, defalarca Grammy Ödülü’ne değer görülmüş çok iyi bir şarkıcı. Onu özel kılan sadece sesinin güzelliği ve müzikalitesi değil, sanat alanında ilham verici projeler geliştirmesi ve hemen hemen her dönemin eserlerini içeren geniş repertuarı. Hem George Friedric Handel ve Henry Purcell gibi Barok dönem bestecilerinin eserlerini hem Wolfgang Amadeus Mozart’ın aryalarını hem de Gaetano Donizetti ve Gioachino Rossini’nin yazdığı Bel Cantorollerini ustalıkla yorumluyor.

DiDonato, bu kez o kadar güzel, anlamlı ve özenli bir projeyle kapımızı çaldı ki etkisinden uzun zaman kurtulamayacağız. Sanatçının, genç şef Maxim Emelyanychev yönetimindeki II PomoD’Oro topluluğu ve dansçı Manuel Palazzo’yla birlikte yürüttüğü projenin adı “InWar&Peace” yani “Savaşta ve Barışta”.

Usta mezzo-soprano, Barok dönem bestecilerinin çatışma ya da barış temalarını içeren aryalarını belli bir düzen çerçevesinde söylüyor. “Savaş” ve “Barış” olmak üzere iki bölümden oluşan konser, ışık ve video tasarımının, sanatçının giydiği kostümün ve makyajının da etkisiyle teatral bir havaya bürünüyor.

‘JOYCE’DAN SENİN İÇİN BİR MESAJ’

“Savaşta ve Barışta”nın ilginç bir gösteri olduğunu salona adımımızı attıktan az sonra anladık. Zira Joyce DiDonato, müzisyen sandalyeleri dışında boş olan sahnenin sağ tarafında hareketsiz duruyordu. Dansçı ise sahnenin ön kısmına uzanmıştı. Seyirci sandalyelerinde, üzerinde “A messageforyou, from Joyce” yani “Joyce’dan senin için bir mesaj” yazılı zarflar vardı. İzleyicilerin yerlerine oturmasından sonra konser başladı. Joyce DiDonato, ilginç kostümü ve makyajıyla eski çağlardan gelen bir kâhin gibi görünüyordu. Aralarında George Frederic Handel, Leonardo Leo ve Henry Purcell’ın da olduğu Barok Dönem bestecilerinin eserleri dramatik bir bütünlük içinde akıyor, savaşın ve mücadelenin sesleri etrafımızda dönüp duruyordu.

Konser boyunca gözümüzü sahneden ayıramadık ve hem gösterinin ve projenin güzelliğini hem de DiDonato’nun müzikalitesini hafızamıza kazıdık.

KONSERİ KAÇIRANLAR ALBÜMÜ DİNLESİN

Eğer konseri kaçırdıysanız Joyce DiDonato’nunIn War&Peace adlı albümünü dinleyebilirsiniz. Sanatçıya 2017 Gramophone En İyi Resital Ödülü’nü kazandıran albüm, konser repertuarının tamamını barındırıyor. Yazıma son vermeden önce, Joyce DiDonato’nun dinleyiciler için hazırladığı zarflarda barışa ve iç huzura ulaşmakla ilgili anlamlı bir metin bulunduğunuda belirteyim. Sanatçının da notunda değindiği gibi, “Sanatın büyük yaratıcıları sessizce ve itidalle yüzyıllardır bize hem vahşi doğamızı hem de kutsadığımız insanlığımızı mertçe göstererek mezalim ve kıyameti yan yana tasvir ediyorlar. Eninde sonunda ve tartışmasız olarak, ibreyi barışa doğru çevirme gücü, her birimizin içinde yatıyor.”

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