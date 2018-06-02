SES'ten 'sosyal hizmet' çalıştayı: Sosyal hizmet bir yardım değil hak

Sosyal Hizmet ve Sağlık Emekçileri Sendikası, 'Türkiye'de sosyal hizmetlerde dönüşüm' başlığıyla Ankara'da çalıştay düzenledi.

Sosyal Hizmet ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Eğitim Sen Genel Mezkezinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, sosyal hizmetlerin kamu, devlet ve sosyal politikadaki önemine vurgu yaparak sosyal hizmetlerin bir hak olduğu üzerinde durdu.

Sosyal hizmetlerin 19. yüzyılda kapitalizmin yarattığı olumsuzlukları sarmak için ortaya çıktığını ifade eden SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, günümüzde neoliberal politikalarla sosyal hizmetin tahrip edildiğini söyledi. Günümüzde sosyal hizmetlerin yerini yardım ve sadaka kültürünün adığını söyleyen Erden, böylece toplumsal ve politik nitelikli bir sorunun toplum vicdanına indirgenerek siyasal içeriğinin boşaltıldığını söyledi. Sosyal Hizmetlerin kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlere ayrımsız şekilde ücretsiz, eşit, nitelikli, kamusal ve anadilinde hizmet sağlaması gerektiğini ifade eden Erden, “Ne yazık ki sosyal hizmetler AKP’nin kendi ideolojik bakışı, iktidarı, seçim ve oy hesapları için şekillendirdiği bir alan olmuştur. İnsanların hak olduğunu bilmediği, dışarıdan verilen bir yardım olarak alınması ve yardım verenin yanında olunması üzerine kurulu bir sistem kurgulanmakta ki bu sosyal hizmet değildir” diye konuştu.

'TESPİT ETMEKLE SINIRLI KALMAYACAĞIZ'

"Alanda çalışan emekçiler baskı altında tutulmakta, mesleklerini iktidarın ideolojik bakış açısı ile yürütmeye zorlanmakta, yok sayılmakta, kadrolaşma çok yaygın şekilde devam etmektedir” diyen Erden şöyle devam etti: Sosyal hizmetler alanında kadın, yaşlı, engelli, yoksul, mülteci, göçmen, savaş mağduru gibi ek hizmetlere ihtiyaç duyanların ve ötekileştirilenlerin sorunları ve bunlara yönelik çözümleri konuşacağız. Sadece sorunları tespit etmekle kalmayacağız, aynı zamanda buradan bir mücadele perspektifi çıkararak ayrılacağız.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise çalıştayın, sosyal hizmetler alanında yaşanan sorunlara emek cephesinden çözüm üretmede başarılı olacağını dileyerek şunları söyledi: Sosyal haklar ve bu haklara bağlı olarak verilen sosyal hizmetler kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Bu haklar ve hizmetler devletler, siyasal iktidarlar ya da sermaye tarafından da bahşedilmemiştir. Sosyal haklar ve hizmetler sınıflar arasındaki güçler ilişkisine bağlı olarak değişen sosyal politikaya göre şekillenmiştir.

AKP’nin seçim çalışmalarındaki söylemlerine de dikkat çeken Bozgeyik, “AKP giderse yardımlar kesilir” denilen şeyin halka yardım değil, halkın sosyal hizmetler alanındaki hakkı olduğunu söyledi. Bozgeyik, “Sosyal hizmetler alanı, bu alanda verilen hizmetin sonuçları gereği hepimizi, tüm emekçileri ilgilendirmektedir”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 15:30

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