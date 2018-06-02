Bakan Fakıbaba adayları beğenmeyen partililere: Çok da şeyimde değil

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Urfa'da milletvekili adaylarını beğenmeyen AKP'lilere 'Çok da şeyimde değil' yanıtını verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Urfa’da AKP’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi.

Urfa’daki partililerin bu konudaki rahatsızlığını AKP’li Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti.

Tepkilerini dile getirmek için AKP Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Eleştirilere katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Fakıbaba “Bu listede benim de sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa’ya hizmet edeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda (eleştirilere yönelik) hala öyle diyorlarsa desinler. Benim de çok şeyim de değil yani” dedi.

AKP’nin Urfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün dünürü. (HABER MERKEZİ)

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