68'liler: Adayımız Selahattin Demirtaş

68 kuşağından 283 kişi ortak metne imza atarak HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ı destekleyeceklerini duyurdu.

68liler, Cumhurbaşkanı adaylarının Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde 68'liler, isimlerinin bulunduğu 283 kişiyle adaylarının Selahattin Demirtaş olduğunu açıklayarak, Demirtaş'a “devrimci selamlar” gönderdi.

68liler yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş'a desteklerini açıkladı. 283 imzalı destek bildirisi ile “Adayımız Selahattin Demirtaş”diyen 68liler, Demirtaş'a selam gönderdi.

7 HAZİRAN'DA 142, 24 HAZİRAN'DA 283 İMZALI DESTEK

Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu(Dev-Genç) Genel Sekreteri Ruhi Koç, Demirtaş'a yazdığı metinle şöyle seslendi,“7 Haziran seçimleri arifesinde sana 142 imzalı bildiri sunmuştuk. Şuan 283 imzalı 68lilerin destek bildirisini sunuyoruz”dedi. Koç, Demirtaş'ın direncine, mizah gücüne ve kararlığına olan saygılarını ileterek yazdığı metinde, “Ayrı olsak da yüreklerimiz beraber atıyor. Kısa bir süre içinde siyasi ortamın değişeceğine ve seni aramızda göreceğimize olan inancım ve umudum tamdır” diye bildirdi.

Koç ve arkadaşları gazetemizi ziyaret ederek Demirtaş'a destek bildirilerini sundu. (Ankara/EVRENSEL)

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