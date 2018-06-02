Ethem Sarısülük ve Mehmet Ayvalıtaş ölümlerinin 5. yılında anıldılar

Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ethem Sarısülük ve Mehmet Ayvalıtaş ölümlerinin beşinci yılında mezarları başında anıldılar.

Gezi Direnişi sırasında Ankara Güvenpark’ta polis tarafından vurularak katledilen Ethem Sarısülük ile İstanbul Ümraniye’de öldürülen Mehmet Ayvalıtaş mezarları başında anıldı. Anmalarda, Gezi’yi açığa çıkaran taleplerin bugün de devam ettiğine vurgu yapıldı.

Güvenpark’ta polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük, ölümünün beşinci yılında vurulduğu yerde anıldı. Anmaya, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Ankara Milletvekili Adayı Veli Saçılık ve CHP Ankara Milletvekili Adayı Umut Erarslan da katıldı.

Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Nazife Çamalan, dağın, taşın, ağacın yağmaya açılmasıyla özdeşleşen vahşi politikalara dur demek için 5 yıl önce bir isyanın fitilinin ateşlendiğini söyledi. Gezi’nin, iktidarın toplumu istediği kalıplara dökmek için getirdiği yasaklara, koyulaştırdığı denetim mekanizmalarına ve kent meydanlarının emekçilere yasaklanmasına kadar birikmiş ne kadar öfke varsa hepsinin patlamasına yol açan bir çığlık olduğunu ifade eden Çamalan, Ethem Sarısülük gibi işçi ve emekçi çocuklarının direnişin en önünde yer aldığını dile getirdi.

OHAL rejiminin kalıcı bir rejim haline getirilmek istendiği bu günlerde Gezi’nin getirdiği soluğa tekrar ihtiyaç olduğunu Vurgulayan Çamalan, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. Sandıktan çıkan sonuçların neoliberalizme, açgözlülüğe, yağmacılığa ve zorbalığa karşı toplumsal bir duruşu göstereceğini ifade eden Çamalan, seçime giderken ve sonrasında yaşanabilecek her saldırıya karşı toplumsal bir duruş göstereceklerini söyledi.

‘EMEKÇİLERİN ADALETİNİ KURANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

HDP Ankara Milletvekili Adayı Veli Saçılık, Ethem’e sıkılan kurşunun herkese sıkıldığını söyleyerek ölümünün 5. yılında Ethem’i andıklarını söyledi. Saçılık, “Sen bizimle birlikte olduğun sürece biz seni unutmadığımız sürece yaşayacaksın , umut yaşayacak. Çünkü sen Beyazıt’ta vurulansın, çünkü sen 33 kurşunsun, çünkü sen Metin Lokumcusun, çünkü sen Gezi’de katledilen çocuklarımızsın, Suruç’ta katledilen gençlerimizsin, 10 Ekimsin, cezaevlerinde katledilensin” diye konuştu.

‘BU ÜLKE BARIŞ ÜLKESİ OLACAK’

Filiz Kerestecioğlu, Gezi’nin Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bir özgürlük ruhu olduğunu ifade etti. Gezi’de hayatını kaybeden gençlerin idealleri olan ve aydınlık, demokratik, barış içerisinde bir Türkiye özlemiyle yaşayan gençler olduğunu ifade eden Kerestecioğlu, “Bu ülke evet acılar ülkesi ama bu ülke özgürlükler ülkesi de olacak demokrasi ülkesi de olacak barış ülkesi de olacak” diye konuştu.

Türkiye’nin, tarihinin en zor günlerinden geçtiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Adayı Umut Erarslan ise, Biz onların saraylarını yerle bir edene kadar, kale kapılarını yıkana kadar sokaklarda, alanlarda olmaya devam edeceğiz. Kan üzerine kurulan saraylarını, 24 Haziran’da başlarına yıkacağız” dedi.

MEHMET AYVALITAŞ ANILDI

Fotoğraf: MA

İstanbul’daki Gezi eylemleri sırasında öldürülen Mehmet Ayvalıştaş, Gezi’nin 5’inci yılında Çekmeköy’de mezarı başında anıldı. Anmaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) 1’inci bölge milletvekili adayı Erkan Baş ile Musa Piroğlu’nun yanı sıra birçok kişi katıldı. Anma saygı duruşuyla başladı.

Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş böyle bir ölümün herkese nasip olamayacağını belirterek, “Benim önceden bir oğlum vardı ama şimdi bu sayı milyonlara ulaştı. Türkiye’nin her yerinde oğlum var. Oğlumla ne kadar gurur duysam azdır” dedi.

Gezi’de yaşananları hatırlatan İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Erkan Baş, “Ülkemizi bu kokuşmuş karanlıktan kurtarmak için Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, kadını, erkeği toplumun tüm kesimleri hep birlikte gezi şahsında memlekete sahip çıkan, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan, bir isyana hep birlikte imza attık. Arkadaşlarımızı genç yaşta kaybetmenin acısı ilk günkü gibi yüreğimizde ama aynı zamanda o günküne göre çok daha büyük bir öfkeyle bu kavgayı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

HDP İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Musa Piroğlu, ise “Gezi ardından bize bir görev de bıraktı. Şimdi bize Gezi’de tamamlayamadığımızı tamamlama sorumluluğu düşüyor” dedi.

Anmanın ardından Mehmet Ayvalıtaş’ın annesi Fadime Ayvalıtaş’ın mezarı da ziyaret edildi. (Ankara/EVRENSEL)

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