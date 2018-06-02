Arif Sağ: Onur mücadelesi verdik, bir süre sonra görevi bırakacağım

MESAM'ın Olağanüstü Genel Kurulundaki seçimlerin ardından yeniden seçilen Arif Sağ, onurlu bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.

MESAM’da yeniden yönetime seçilen Arif Sağ, “Arkadaşlarımla onur mücadelesi verdim. Başkanlığı bir süre yapıp bırakacağım” dedi. Sağ’ın sağlık sorunları nedeniyle görevde kalamayacağı öğrenildi.

MESAM'da kayyımın ihraç ettiği Arif Sağ ekibi seçimi kazandı

Evrensel'e açıklamalarda bulunan MESAM Yöneticisi Ali Haydar Timisi, Arif Sağ'ın sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki günlerde görevi bırakacağını düşündüğünü belirtti. Timisi öte yandan yönetim olarak Sağ'ın yeniden görevde bulunması için eğilim oluşturduklarını ifade etti.

SEÇİMLERİN İPTALİNİ İSTEYECEKLER

Fuat Güner, mahkemeye başvuruda bulunup olağanüstü kurulun iptalini isteyip seçimleri yenileteceklerini dile getirirken, yeni yönetim kurulu çalışmalara başladı ve MESAM’ın başkanını Arif Sağ olarak belirledi. Ali Haydar Timisi, seçimlerden sonra Arif Sağ’ın birlikten ihraç edilmesine karşı bir onur mücadelesi verdiğini belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

Arif Sağ ve ekibi MESAM'dan ihraç edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 15:45

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