Demirtaş'tan Erdoğan'a: Benim burada elim kolum bağlı

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, twitter hesabından kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"Her gün meydanlarda, televizyonlarda bana iftira atmaya devam ediyorsun," diyen Demirtaş, "Benim burada elim kolum bağlı. Yine de arkamdan konuşmaya devam ediyorsun. Ama halkın da eli kolu bağlı mı sanıyorsun? Hak ettiğin cevabı sana 24 Haziran'da, sandıkta verecekler." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Kamuoyu araştırmalarında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği burada çok açık, net görünüyor. Şahsım üzerinde halkımın ciddi bir ittifakı var ve parlamentonun oluşumunda da hamdolsun diğer partilere mukayese edilemeyecek derecede orada da önemli bir fark söz konusu." dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 13:31

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