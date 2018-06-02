Demirtaş'ın avukatları: Erdoğan AYM’ye mesaj veriyor

Selahattin Demirtaş'ın avukatları yazılı açıklama yaparak Erdoğan'ın AYM’de görülecek başvuru öncesi yargıya mesaj verdiğini kaydetti.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Elinde 53 kişinin kanı var” diyerek suçladığı HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları yazılı açıklama yaparak, Erdoğan'ın kara propaganda yaptığını ve AYM’de görülecek başvuru öncesi yargıya mesaj verdiğini kaydetti.



AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Adıyaman'da HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı kastederek, "elinde 53 kişinin kanı var” ithamları üzerine Demirtaş'ın avukatları açıklama yaptı. Yazılı açıklama yapan avukatlar, Erdoğan'ın kara propaganda yaptığını ve AYM'de görülen bireysel başvurusuna yönelik yargıya mesaj verdiğine dikkat çekti.



Avukatların açıklaması şöyle:



"Kamuoyunda '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen ve 4 yıla yakın bir süredir, başta AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önde gelen AKP’liler tarafından siyasi istismar konusu yapılan iftira kampanyasına dün (1 Haziran 2018) bir yenisi daha eklenmiştir.

Erdoğan'dan Demritaş'a: Hangi yüzle aday oluyorsun?

AKP Genel Başkanı, Adıyaman’da düzenlediği seçim mitinginde, müvekkilimiz Sayın Demirtaş’ı 'elinde 53 kişinin kanı olan' şeklinde nitelemiştir.

AKP cumhurbaşkanı adayının, hem yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında kara propaganda amacı güttüğü hem de Sayın Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi’nde görülmek üzere bekleyen bireysel başvurusuna yönelik olarak yargıya mesaj verme amacı taşıdığı kuşkusuzdur.



Bu konu üzerinden, müvekkilimizin kişilik haklarına sürekli saldıran, kendisine yönelik 'terörist ve katil' ithamlarında bulunan, bu şekilde gerek yerel mahkemelerde devam eden gerekse de Anayasa Mahkemesinde olan hukuki sürece müdahale eden, masumiyet karinesini ayaklar altına alan ve hüküm kuran Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası dahil olmak üzere gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı açıklıyor, aşağıdaki gerçekleri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:



1. Sayın Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları öncesinde bir çağrısı bulunmamaktadır. Mahkeme dosyasında da müvekkilimizin böyle bir çağrısı olduğuna dair tek bir delil yoktur. Aksine, özellikle 7 Ekim ve 9 Ekim günlerinde, olayların yatışmasına ve provokasyonlara gelinmemesine yönelik çağrıları bulunmaktadır.



2. Sayın Demirtaş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına temel teşkil eden iddianamede, kendisiyle ilgili bu yönde bir iddia veya suçlama bulunmamaktadır.



3. Yargı makamlarının, iddia olarak dahi hukuki kıymet biçmeyerek soruşturma ve kovuşturma konusu yapmadığı bu çirkin ithamlar tamamen gerçek dışıdır. Yani müvekkilimiz, herhangi bir kişi ya da kişilerin ölümüne azmettirme suçlamasından dolayı yargılanmamaktadır, hakkında böyle bir suçlama yoktur." (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 12:38

www.evrensel.net