Seçim Günlüğü (2 Haziran 2018)

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Adıyaman'da HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı kastederek, "elinde 53 kişinin kanı var” ithamları üzerine Demirtaş'ın avukatları açıklama yaptı. Yazılı açıklama yapan avukatlar, Erdoğan'ın kara propaganda yaptığını ve AYM'de görülen bireysel başvurusuna yönelik yargıya mesaj verdiğine dikkat çekti.

Demirtaş'ın avukatları: Erdoğan AYM’ye mesaj veriyor Selahattin Demirtaş'ın avukatları yazılı açıklama yaparak Erdoğan'ın AYM’de görülecek başvuru öncesi yargıya mesaj verdiğini kaydetti.

İNCE: ERDOĞAN'I ALKIŞLAYAN O GENERALİN APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını alkışladığını öne sürdüğü generali, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söyledi. İnce, “Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” dedi.

Muharrem İnce: Erdoğan'ı alkışlayan o generalin apoletlerini sökeceğim CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, kısa süreliğine annesini görmek için geldiği memleketi Yalova’da, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BATMAN'DA SEÇİM NABZI

Seçimlere haftalar kala Bölge illerinden Batman sokaklarındayız. 24 Haziran seçimine dair Batman’da halkın kime, neden oy vereceğini soruyoruz. Kentte yüzde 70’lere varan oy alan HDP’nin varlığı bir hayli hissediliyor. Kime denk geldiksek HDP’ye oy vereceğini söylüyor. Gerekçesi ise, HDP’nin adaletli davranacağı, ayrımcılık yapmayacağı yönünde. AKP’linin konuşmaktan çekindiği kentte “Açız, yol yapmışız diyorlar, asfalt mı yiyeceğiz? diye soruyorlar. Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasının Kürtleri yok saymak olarak değerlendirildiği kentte AKP’nin daha fazla demokrasi söylemi ilgili 16 yıldır yapamamışlar ise artık yapamazlar düşüncesi öne çıkıyor.

Kocaeli’de ortak sorun geçim sıkıntısı ama nedene dair fikirler farklı Kocaeli’nin Derince ilçesinde seçimin nabzını tuttuk. Herkesin ortak sorunu ekonomi ancak nedenlere ilişkin farklı görüşler dile getiriliyor.