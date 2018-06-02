'47. Orhan Kemal Roman Armağanı' ödülü Yazar Seray Şahiner'e verildi

'47. Orhan Kemal Roman Armağanı' ödülüne 'Kul' romanıyla Seray Şahiner layık görüldü.

Orhan Kemal anısına düzenlenen "47. Orhan Kemal Roman Armağanı" ödülü, "Kul" romanıyla Seray Şahiner'e verildi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından düzenlenen törende, Beyazıt'taki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya gelen edebiyat dünyasının önemli isimleri ve öğrenciler, ölümünün 48. yılında Orhan Kemal'i andı.

Armağanlar sayesinde çok değerli yazarları tanıdığını ve unutulmaz anılar edindiğini aktaran Işık Öğütçü, şunları kaydetti:

Orhan Kemal Roman Armağanı Seray Şahiner’e verildi

"47 yıldır süregelen bu etkinliğe katkı veren tüm edebiyatçılara ve roman armağanı seçici kurulu eski üyeleri dostlarımıza teşekkür ederim. 2018 yılı, 47. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanan değerli Seray Şahiner'i aile olarak kutluyor, umudun, iyimserliğin, direncin ve mücadelenin yazarı Orhan Kemal'in bu anlamlı ödülünü alan yazarımıza, bundan sonra da edebiyatımıza yeni eserler kazandırmasını diliyorum. Ölümünün 48. yılında, hayatımıza çok şey katmaya devam eden, yaşamı anlamlı kılıp önemli dersler veren, bizi anlattığı kişi ve dönemlere zahmetsizce alıp götüren, çok önemli hayat derslerini ustaca topluma ileten Orhan Kemal'i sonsuz saygıyla anıyorum."

Beyazıt Kahraman'ın "Orhan Kemal ve Klasik Olmak" başlıklı konuşmasının ardından, Aykut Yılmaz, Orhan Kemal'in şiirlerinden bir seçkiyi müzik eşliğinde sundu.

TAHİR ŞİLKAN: SERAY ŞAHİNER'DE KADIN BAKIŞI VAR

Tahir Şilkan'ın "Bereketli Toprakların Orhan Kemal'i" başlıklı konuşması sonrası söz alan Metin Celal ise "Seray Şahiner'de kadın bakışı var ve kadın olarak anlatıyor. Ben bunu önemsiyorum. Seray'ın o bakışı, gündelik hayata ilişkin en küçük ayrıntıları görmesini ve ince ince işlemesini sağlamış." ifadesini kullandı.

Törende "Kul" romanıyla "47. Orhan Kemal Roman Armağanı" ödülü, yazarın oğlu Nazım Öğütçü tarafından, Seray Şahiner'e takdim edildi.

Şahiner, yaptığı konuşmada yüksek lisans tez konusunun Orhan Kemal üzerine olduğunu belirterek, "Yoksulları anlatmasıyla bildiğimiz Orhan Kemal'in zenginlere nasıl baktığını merak ettim ve irdelemek istedim." dedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 11:28

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