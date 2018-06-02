Hakkari’de eylem ve etkinlikler 30 gün boyunca yasak

Hakkari Valiliği tarafından kentte 30 gün boyunca bütün eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Hakkari Valiliği kent genelinde 1 ay boyunca tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Konu ile ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, “01/06/2018 tarihi ile 30/06/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanması; Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 01/06/2018 tarihi ile 30/06/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile yasaklanması Valilik Makamının 31/05/2018 tarih ve 2018/380 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 10:58

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